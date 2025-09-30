https://ria.ru/20250930/lotereya-2045288275.html

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей - РИА Новости, 30.09.2025

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:03:00+03:00

2025-09-30T08:03:00+03:00

2025-09-30T08:03:00+03:00

хорошие новости

новосибирск

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", – передают в компании слова дочери победительницы Марины. Она добавила, что мама покупает лотерейные билеты много лет. "Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея. Обычно на почте – ей так больше нравится", - рассказала женщина. Когда женщине позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза. "Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", – сказала дочь. Семья уже решила, как распорядиться выигрышем. "У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план", - добавила Марина.

https://ria.ru/20250918/issledovanie--2042628582.html

https://ria.ru/20250924/lotereya-2043908446.html

новосибирск

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирск, кемеровская область, россия