Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
Хорошие новости
 
08:03 30.09.2025
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", – передают в компании слова дочери победительницы Марины. Она добавила, что мама покупает лотерейные билеты много лет. "Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея. Обычно на почте – ей так больше нравится", - рассказала женщина. Когда женщине позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза. "Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", – сказала дочь. Семья уже решила, как распорядиться выигрышем. "У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план", - добавила Марина.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", – передают в компании слова дочери победительницы Марины.
Она добавила, что мама покупает лотерейные билеты много лет. "Она всегда берет по два билетика – каждую неделю. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея. Обычно на почте – ей так больше нравится", - рассказала женщина.
Когда женщине позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза. "Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", – сказала дочь.
Семья уже решила, как распорядиться выигрышем. "У нас была давняя мечта перевезти маму ближе к нам, в Новосибирск. Теперь мы купим ей жилье и осуществим этот план", - добавила Марина.
