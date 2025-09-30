https://ria.ru/20250930/lenfilm-2045301717.html

Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" Петербургу

Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" Петербургу - РИА Новости, 30.09.2025

Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" Петербургу

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T09:53:00+03:00

2025-09-30T09:53:00+03:00

2025-09-30T09:53:00+03:00

общество

россия

ольга любимова

владимир путин

ленфильм

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале. По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова. В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства.

https://ria.ru/20250927/tatarstan-2044806800.html

https://ria.ru/20250928/ljubimova-2044959046.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ольга любимова, владимир путин, ленфильм, санкт-петербург