Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" Петербургу - 30.09.2025
09:53 30.09.2025
Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" Петербургу
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 30.09.2025
общество
россия
ольга любимова
владимир путин
ленфильм
санкт-петербург
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале. По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова. В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства.
россия
санкт-петербург
общество, россия, ольга любимова, владимир путин, ленфильм, санкт-петербург
Общество, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Ленфильм, Санкт-Петербург
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале.
По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.
"Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова.
В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства.
Общество Россия Ольга Любимова Владимир Путин Ленфильм Санкт-Петербург
 
 
