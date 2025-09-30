https://ria.ru/20250930/lavrov-2045346065.html

Путину доложили о результатах поездки Лаврова на Генассамблею ООН

Путину доложили о результатах поездки Лаврова на Генассамблею ООН - РИА Новости, 30.09.2025

Путину доложили о результатах поездки Лаврова на Генассамблею ООН

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Результаты, действительно, насыщенные, содержательные. Ну и, конечно же, докладываются. Все это было доложено главе государства", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.

