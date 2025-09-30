Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о результатах поездки Лаврова на Генассамблею ООН
13:08 30.09.2025
Путину доложили о результатах поездки Лаврова на Генассамблею ООН
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:08:00+03:00
2025-09-30T13:08:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Результаты, действительно, насыщенные, содержательные. Ну и, конечно же, докладываются. Все это было доложено главе государства", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о результатах поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Результаты, действительно, насыщенные, содержательные. Ну и, конечно же, докладываются. Все это было доложено главе государства", - сказал Песков журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
Россия Сергей Лавров Дмитрий Песков Владимир Путин ООН Генеральная Ассамблея ООН
 
 
