"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России

"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России - РИА Новости, 30.09.2025

"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России

Яндекс Лавка" начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

2025-09-30

2025-09-30T16:52:00+03:00

2025-09-30T17:39:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Яндекс Лавка" начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке, сообщает пресс-служба компании. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи – заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов и обеспечением качества продукции: соблюдением необходимых норм хранения, температурных режимов и условий доставки. В новых городах действуют дарксторы ― небольшие технологичные помещения, в которых собираются заказы для доставки. В Великом Новгороде также работают даркитчены – кухни, на которых блюда готовят перед доставкой. Лавка планирует открыть такие кухни в остальных городах в ближайшее время. С запуском сервиса в регионах появится около 1 тысячи новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего состава дарксторов.

