Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 30.09.2025 (обновлено: 17:39 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/lavka-2045454870.html
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России - РИА Новости, 30.09.2025
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России
Яндекс Лавка" начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке, сообщает... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:52:00+03:00
2025-09-30T17:39:00+03:00
великий новгород
калуга
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045454033_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5605ebaf61685c494f5ec38d838fa21c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Яндекс Лавка" начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке, сообщает пресс-служба компании. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи – заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов и обеспечением качества продукции: соблюдением необходимых норм хранения, температурных режимов и условий доставки. В новых городах действуют дарксторы ― небольшие технологичные помещения, в которых собираются заказы для доставки. В Великом Новгороде также работают даркитчены – кухни, на которых блюда готовят перед доставкой. Лавка планирует открыть такие кухни в остальных городах в ближайшее время. С запуском сервиса в регионах появится около 1 тысячи новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего состава дарксторов.
https://ria.ru/20250924/lavka-2044001455.html
великий новгород
калуга
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045454033_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48fc37fd0ac13ef1133b55c9e34ed301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, калуга, липецк
Великий Новгород, Калуга, Липецк
"Яндекс Лавка" начала работу по франшизе в трех городах России

"Яндекс Лавка" начала работу с партнерами в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

© Фото : пресс-служба "Яндекс Лавки"Сотрудница "Яндекс Лавки"
Сотрудница Яндекс Лавки - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба "Яндекс Лавки"
Сотрудница "Яндекс Лавки"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Яндекс Лавка" начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке, сообщает пресс-служба компании.
Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи – заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов и обеспечением качества продукции: соблюдением необходимых норм хранения, температурных режимов и условий доставки.
Яндекс Лавка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Яндекс Лавка" усовершенствовала процедуру контроля качества готовой еды
24 сентября, 13:31
В новых городах действуют дарксторы ― небольшие технологичные помещения, в которых собираются заказы для доставки. В Великом Новгороде также работают даркитчены – кухни, на которых блюда готовят перед доставкой. Лавка планирует открыть такие кухни в остальных городах в ближайшее время.
С запуском сервиса в регионах появится около 1 тысячи новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего состава дарксторов.
 
Великий НовгородКалугаЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала