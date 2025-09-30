ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
Набиуллина: Совет директоров ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой купюры
© Фото опубликовано Банком России / Владимир Смирнов / ТАССТеплоход "Метеор" — символ обновленной банкноты номиналом 1000 рублей
Теплоход "Метеор" — символ обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она.
Символ для банкноты выбрали еще в декабре, им станет теплоход "Метеор".
Сейчас идет активная подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян, принявших участие в онлайн-голосовании, будут учтены, отметила глава ЦБ.
"Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках", — добавила Набиуллина.
Выпуск обновленной тысячерублевой банкноты приостановили в 2023 году: изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование по символам для новой купюры.
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков
24 сентября, 08:40