ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры - РИА Новости, 30.09.2025
14:43 30.09.2025
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она. Сейчас идет активная подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян, принявших участие в онлайн-голосовании, будут учтены, отметила глава ЦБ. "Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках", — добавила Набиуллина. Выпуск обновленной тысячерублевой банкноты приостановили в 2023 году: изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование по символам для новой купюры.
2025
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, гознак
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Гознак
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она.
Символ для банкноты выбрали еще в декабре, им станет теплоход "Метеор".

Сейчас идет активная подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян, принявших участие в онлайн-голосовании, будут учтены, отметила глава ЦБ.
"Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках", — добавила Набиуллина.
Выпуск обновленной тысячерублевой банкноты приостановили в 2023 году: изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование по символам для новой купюры.
