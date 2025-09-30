https://ria.ru/20250930/kupyura-2045378848.html

ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры

Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.09.2025

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

гознак

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она. Сейчас идет активная подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян, принявших участие в онлайн-голосовании, будут учтены, отметила глава ЦБ. "Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках", — добавила Набиуллина. Выпуск обновленной тысячерублевой банкноты приостановили в 2023 году: изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование по символам для новой купюры.

