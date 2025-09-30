Для дизайна новой 500-рублевой банкноты отобрали символы Пятигорска и СКФО
Для дизайна новой 500-рублевой банкноты отобрали 22 символа Пятигорска и СКФО
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 30 сентября 2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Для онлайн-голосования по объектам для новой купюры в 500 рублей экспертами отобраны шесть символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты и 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа для оборотной, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
"Как и в предыдущем случае, мы просили сначала экспертов региональной рабочей группы составить список узнаваемых символов, которые могли бы украсить банкноту. И эксперты предварительно отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского округа", - сказала она.
Набиуллина также отметила, что нет ни одного объекта, который остался бы без высокой оценки хотя бы от нескольких участников Консультативного совета.
"И, конечно, есть лидеры экспертного анкетирования. Из объектов Пятигорска это Лермонтовская галерея, скульптура Орла на горе Горячей и беседка "Эолова арфа". Из объектов Северокавказского округа это, конечно, Эльбрус, это знаменитая Дербентская крепость и равные баллы у двух башенных комплексов в Ингушетии - Вовнушки и Эрзи", - уточнила она.
По данным регулятора, на голосование для лицевой стороны были также вынесены Академическая (Елизаветинская) галерея, гора Бештау, гора Машук, которые находятся в городе Пятигорске.
В качестве вариантов для изображения на оборотной стороне купюры также предложены символы Северо-Кавказского федерального округа: Большой азимутальный телескоп, горнолыжный курорт Домбай, Грозный-Сити, Картинная галерея, Нарзанная галерея, Национальная библиотека Чеченской Республики имени А.А. Айдамирова, Памятник Матери, Северо-Кавказская государственная филармония имени В.И. Сафонова, скульптура "Фатима, держащая солнце", Художественный музей имени Махарбека Туганова, Чегемские водопады, Чиркейская ГЭС.
Онлайн-голосование для выбора символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября.
