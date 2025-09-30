Рейтинг@Mail.ru
На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:29 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kuban-2045495988.html
На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия
На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия - РИА Новости, 30.09.2025
На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия
Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:29:00+03:00
2025-09-30T19:29:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e59c6c96081c6493459d1e1e2d054d25.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Краснодарском крае до конца 2025 года реформируют восемь унитарных предприятий… Согласно федеральному законодательству, изменения коснутся двух краевых государственных и шести муниципальных предприятий, расположенных в Краснодаре, Сочи и Геленджике", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Реорганизацию, по данным пресс-службы, проводят в Краснодарском крае в рамках исполнения Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции", вступивших в силу в конце 2019 года. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, соответствующие работы регулирует департамент имущественных отношений при участии краевого бюджета. "Год назад наш регион был лидером в стране по количеству предприятий, которые необходимо было реорганизовать – 341 муниципальное и 14 государственных. Их преобразование играет важную роль для повышения эффективности предоставления публичных услуг, снижения нагрузок на бюджет и формирования конкурентной среды", - рассказал журналистам и.о. вице-губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, курирующий департамент имущественных отношений в крае, его слова приводит пресс-служба. Вместе с тем отдельные предприятия, работающие в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, а также социально-ориентированные монополии, продолжат деятельность, заключили в пресс-службе администрации региона.
https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html
https://ria.ru/20250924/kuban-2044109350.html
краснодарский край
краснодар
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f00c13bb6034e28772a3c395530f7e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, сочи
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Сочи
На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия

Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Краснодарском крае до конца 2025 года реформируют восемь унитарных предприятий… Согласно федеральному законодательству, изменения коснутся двух краевых государственных и шести муниципальных предприятий, расположенных в Краснодаре, Сочи и Геленджике", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции
Вчера, 19:27
Реорганизацию, по данным пресс-службы, проводят в Краснодарском крае в рамках исполнения Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции", вступивших в силу в конце 2019 года.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, соответствующие работы регулирует департамент имущественных отношений при участии краевого бюджета.
"Год назад наш регион был лидером в стране по количеству предприятий, которые необходимо было реорганизовать – 341 муниципальное и 14 государственных. Их преобразование играет важную роль для повышения эффективности предоставления публичных услуг, снижения нагрузок на бюджет и формирования конкурентной среды", - рассказал журналистам и.о. вице-губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, курирующий департамент имущественных отношений в крае, его слова приводит пресс-служба.
Вместе с тем отдельные предприятия, работающие в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, а также социально-ориентированные монополии, продолжат деятельность, заключили в пресс-службе администрации региона.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Аграрии Кубани застраховали в 2025 году более 1,1 млн гектаров посевов
24 сентября, 18:15
 
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала