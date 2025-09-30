На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия

https://ria.ru/20250930/kuban-2045495988.html
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Краснодарском крае до конца 2025 года реформируют восемь унитарных предприятий… Согласно федеральному законодательству, изменения коснутся двух краевых государственных и шести муниципальных предприятий, расположенных в Краснодаре, Сочи и Геленджике", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Реорганизацию, по данным пресс-службы, проводят в Краснодарском крае в рамках исполнения Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции", вступивших в силу в конце 2019 года. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, соответствующие работы регулирует департамент имущественных отношений при участии краевого бюджета. "Год назад наш регион был лидером в стране по количеству предприятий, которые необходимо было реорганизовать – 341 муниципальное и 14 государственных. Их преобразование играет важную роль для повышения эффективности предоставления публичных услуг, снижения нагрузок на бюджет и формирования конкурентной среды", - рассказал журналистам и.о. вице-губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, курирующий департамент имущественных отношений в крае, его слова приводит пресс-служба. Вместе с тем отдельные предприятия, работающие в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, а также социально-ориентированные монополии, продолжат деятельность, заключили в пресс-службе администрации региона.
