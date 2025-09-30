https://ria.ru/20250930/kuban-2045495988.html

На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия

На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия - РИА Новости, 30.09.2025

На Кубани до конца 2025 года реформируют унитарные предприятия

Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:29:00+03:00

2025-09-30T19:29:00+03:00

2025-09-30T19:29:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e59c6c96081c6493459d1e1e2d054d25.jpg

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Восемь унитарных предприятий реформируют в Краснодарском крае до конца года в исполнение федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Краснодарском крае до конца 2025 года реформируют восемь унитарных предприятий… Согласно федеральному законодательству, изменения коснутся двух краевых государственных и шести муниципальных предприятий, расположенных в Краснодаре, Сочи и Геленджике", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Реорганизацию, по данным пресс-службы, проводят в Краснодарском крае в рамках исполнения Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции", вступивших в силу в конце 2019 года. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, соответствующие работы регулирует департамент имущественных отношений при участии краевого бюджета. "Год назад наш регион был лидером в стране по количеству предприятий, которые необходимо было реорганизовать – 341 муниципальное и 14 государственных. Их преобразование играет важную роль для повышения эффективности предоставления публичных услуг, снижения нагрузок на бюджет и формирования конкурентной среды", - рассказал журналистам и.о. вице-губернатора Краснодарского края Роман Лузинов, курирующий департамент имущественных отношений в крае, его слова приводит пресс-служба. Вместе с тем отдельные предприятия, работающие в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, а также социально-ориентированные монополии, продолжат деятельность, заключили в пресс-службе администрации региона.

https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html

https://ria.ru/20250924/kuban-2044109350.html

краснодарский край

краснодар

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, краснодар, сочи