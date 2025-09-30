Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 30.09.2025
13:00 30.09.2025 (обновлено: 13:01 30.09.2025)
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 30.09.2025
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
россия
дмитрий песков
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. "Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров.
россия
в мире, россия, дмитрий песков, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН

Песков назвал напряженнейшей работу Лаврова на Генассамблее ООН

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно.
"Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров осадил журналиста за просьбу перейти на английский
27 сентября, 23:29
 
