В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН - РИА Новости, 30.09.2025
В Кремле оценили работу Лаврова на Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал напряженнейшей работу главы МИД РФ Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблее ООН, он оценил ее позитивно. "Напряженнейшая работа, конечно же. Очень позитивно оцениваются все результаты. Результаты действительно насыщенные, содержательные", - сказал Песков журналистам. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции прошла неделя высокого уровня. Общие прения состоялись с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представлял глава МИД Сергей Лавров.
