Brand Analytics Conference 2025 соберет участников на новой площадке

МОСКВА, 30 сен – компания Brand Analytics. В этом году Brand Analytics Conference пройдет уже в 5-й раз. После нескольких лет аншлагов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" конференция переезжает в Цифровое деловое пространство, что позволит расширить программу и принять еще больше участников. Основной фокус конференции – оптимизация и усиление бизнеса с аналитикой соцмедиа в условиях сжимающейся экономики. Как аналитика может оптимизировать процессы в ключевых подразделениях компании: в маркетинге и разработке продуктов, в PR и клиентской поддержке, в HR и информационной безопасности. А также принятие выверенных решений со стороны государства с учетом анализа обратной связи от граждан в меняющейся экономической ситуации. В программе: исследования и дискуссионные панели с экспертами, шоу-демонстрацию для новичков и лучшие кейсы конкурса "Хрустальный шар", презентации новых ИИ-инструментов, мастер-классы, обучающий экспресс-курс одного дня и экспертная гостиная. Социальные сети в России 2025: цифры и тренды Традиционно Brand Analytics Conference откроется свежим исследованием "Соцсети России 2025: цифры и тренды" и продолжится дискуссией с представителями ключевых цифровых платформ о возможностях и нюансах их использования для бизнеса и государства. Участники обсудят: как бренды адаптируют коммуникации к росту маркетплейсов и российских видеохостингов; что меняется в стратегиях после новых правил для мессенджеров и ограничений рекламы в зарубежных соцсетях; как авторы могут зарабатывать на российских площадках; какие новые форматы присутствия в соцсетях выбирают государственные органы. Лучшие кейсы конкурса "Хрустальный шар" В малом зале конференции победители и призеры единственного в России конкурса кейсов по аналитике соцмедиа "Хрустальный шар" представят свои бизнес-истории. В этом году у "Хрустального шара" несколько новых номинаций: "PR и коммуникации", "Искусственный интеллект" и "Международный опыт". А полный перечень номинаций 2025 года включает продуктовую аналитику, продвижение и инфлюенс-маркетинг, клиентский сервис, PR и коммуникации, управление репутацией, управление HR-брендом, государство и общество, искусственный интеллект, международный опыт и спецприз экспертного сообщества. В конкурсе могут участвовать коммерческие компании, государственные структуры, исследовательские организации, PR-, digital- и другие агентства. К участию допускаются кейсы, реализованные с сентября 2024 по август 2025 года. Обязательное условие — использование системы Brand Analytics и согласие на публикацию проекта. Участие бесплатное. Прием кейсов продолжается до 15 октября. Другие форматы конференции: Аналитика для бизнеса и государства — эксперты рынка представят экспресс-обзоры трендов и возможности аналитики для таких направлений, как коммуникации, управление репутацией и клиентский сервис. Показ для новичков — шоу-демонстрация работы системы на примерах, как начать пользоваться аналитикой и получить пользу от мониторинга. Синергия ИИ и аналитики соцмедиа, когда 1+1=3 или даже больше — эксперты расскажут, как применять ИИ для анализа данных соцмедиа. Также пройдет презентация новинок Brand Analytics и партнеров, в основе работы которых лежат собственные разработки в области искусственного интеллекта. Новинки и мастер-классы партнеров — в рамках Лектория №1 будут представлены обновления аналитической системы Brand Analytics, а также мастер-классы партнеров — агентств, работающих с исследованиями, репутационным менеджментом, HR-брендингом и госкоммуникациями. Экспертная гостиная — возможность лично пообщаться со спикерами. Демонстрационная зона — консультации по аналитике, общение с командой разработки, знакомство с ИИ-решениями. Экспресс-курс — обучение подготовке аналитических отчетов на базе реальных данных и практических кейсов. В рамках курса предусмотрена самостоятельная работа с системой, а по окончании учебного дня участники получат сертификаты. По сложившейся традиции конференция завершится церемонией награждения победителей конкурса "Хрустальный шар", в которой примут участие члены жюри и партнеры конференции. На церемонии соберутся лучшие из лучших, а пообщаться со всеми можно будет на заключительном фуршете. Дата проведения – 5 ноября 2025 года Место проведения – Цифровое деловое пространство Адрес: Москва, ул. Покровка, 47 Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

