https://ria.ru/20250930/konferentsiya-2045327632.html

Ежегодная конференция InterComm пройдет в Москве 28 октября

Ежегодная конференция InterComm пройдет в Москве 28 октября - РИА Новости, 30.09.2025

Ежегодная конференция InterComm пройдет в Москве 28 октября

Ежегодная конференция InterComm для специалистов в HR, PR, внутренних коммуникациях, корпоративной культуре и бренде работодателя пройдет в Москве 28 октября,... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:53:00+03:00

2025-09-30T11:53:00+03:00

2025-09-30T11:56:00+03:00

москва

конференция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045327283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b83bdcb9db6d23f6aef946c6259b28a.png

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ежегодная конференция InterComm для специалистов в HR, PR, внутренних коммуникациях, корпоративной культуре и бренде работодателя пройдет в Москве 28 октября, сообщают в оргкомитете. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Главные темы программы — диалог с сотрудниками новой формации, поиск честного языка общения между топ-менеджерами и командами, а также практики, которые помогают доносить стратегию и ценности компаний. Отдельный блок посвящен развитию личных компетенций и построению сильного профессионального бренда. Помимо трех сцен с выступлениями экспертов, участников ждут консультации и карьерные сессии, экспо лучших подрядчиков отрасли, креативные фотозоны и лаундж-зона и медиаплощадки партнеров.

https://ria.ru/20250930/rabota-2045286365.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, конференция