Ежегодная конференция InterComm пройдет в Москве 28 октября
2025-09-30T11:53:00+03:00
2025-09-30T11:53:00+03:00
2025-09-30T11:56:00+03:00
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ежегодная конференция InterComm для специалистов в HR, PR, внутренних коммуникациях, корпоративной культуре и бренде работодателя пройдет в Москве 28 октября, сообщают в оргкомитете. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Главные темы программы — диалог с сотрудниками новой формации, поиск честного языка общения между топ-менеджерами и командами, а также практики, которые помогают доносить стратегию и ценности компаний. Отдельный блок посвящен развитию личных компетенций и построению сильного профессионального бренда. Помимо трех сцен с выступлениями экспертов, участников ждут консультации и карьерные сессии, экспо лучших подрядчиков отрасли, креативные фотозоны и лаундж-зона и медиаплощадки партнеров.
