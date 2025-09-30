Ежегодная конференция InterComm пройдет в Москве 28 октября

Рейтинг@Mail.ru
11:53 30.09.2025 (обновлено: 11:56 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ежегодная конференция InterComm для специалистов в HR, PR, внутренних коммуникациях, корпоративной культуре и бренде работодателя пройдет в Москве 28 октября, сообщают в оргкомитете. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Главные темы программы — диалог с сотрудниками новой формации, поиск честного языка общения между топ-менеджерами и командами, а также практики, которые помогают доносить стратегию и ценности компаний. Отдельный блок посвящен развитию личных компетенций и построению сильного профессионального бренда. Помимо трех сцен с выступлениями экспертов, участников ждут консультации и карьерные сессии, экспо лучших подрядчиков отрасли, креативные фотозоны и лаундж-зона и медиаплощадки партнеров.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ежегодная конференция InterComm для специалистов в HR, PR, внутренних коммуникациях, корпоративной культуре и бренде работодателя пройдет в Москве 28 октября, сообщают в оргкомитете.
Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).
Главные темы программы — диалог с сотрудниками новой формации, поиск честного языка общения между топ-менеджерами и командами, а также практики, которые помогают доносить стратегию и ценности компаний. Отдельный блок посвящен развитию личных компетенций и построению сильного профессионального бренда.
Помимо трех сцен с выступлениями экспертов, участников ждут консультации и карьерные сессии, экспо лучших подрядчиков отрасли, креативные фотозоны и лаундж-зона и медиаплощадки партнеров.
 
