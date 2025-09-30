https://ria.ru/20250930/kondratev-2045497242.html
В Сочи при поддержке губернатора Кубани открылись новые детсады и школы
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. За 10 лет в Сочи при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева построено 16 детских садов и 12 школ на 10 тысяч мест, еще одно дошкольное образовательное учреждение завершат к концу года, сообщает пресс-служба администрации города Сочи. "В Сочи при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за 10 лет построено 16 детских садов и 12 школ на 10 тысяч мест. Также в этом году открыт самый большой детский сад в ЮФО на 550 мест в Кудепсте", - сообщила пресс-служба администрации города. Кроме того, по данным пресс-службы, до конца года в городе возведут детский сад площадью более 4 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 175 мест. Порядка 50% свободной от застройки территории земельного участка будет передано под озеленение. "До конца текущего года в Адлере будет завершено строительство нового современного детского сада… Развитие социальной инфраструктуры, особенно в активно растущих районах, является абсолютным приоритетом… Также в этом году планируем установить новую мебель, современное игровое и учебное оборудование, чтобы в 2026 году он мог принять первых воспитанников. Это – реальный вклад в решение вопроса с очередностью в дошкольные учреждения Адлерского района и в создание комфортных условий для наших детей", - сказал глава Сочи в ходе рабочего объезда Адлерского района, его слова приводит пресс-служба. Как следует из данных пресс-службы краевой администрации, за десять лет на Кубани построено 105 школ и 214 детских садов. К началу учебного года в 2025 было отремонтировано 685 образовательных учреждений, на эти цели власти Краснодарского края направили более трех миллиардов рублей.
