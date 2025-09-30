https://ria.ru/20250930/kondratev-2045495735.html

Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции

Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции - РИА Новости, 30.09.2025

Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым в рамках промышленной... РИА Новости, 30.09.2025

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым в рамках промышленной выставки "Иннопром.Беларусь" в Минске, что поля Кубани на 100% засевают семенами пшеницы и риса собственной селекции, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Кондратьев и Крутой обсудили вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба. "В Краснодарском крае поля на 100% засевают семенами пшеницы и риса собственной селекции, на 90% – семенами сои. Как ведущий производитель сахара и сахарной свеклы, в регионе решают задачи по импортозамещению семян этой культуры – если в прошлом году засевали 9%, то в текущем уже 15%", - сказал, по данным пресс-службы, Кондратьев на встрече с Крутым в рамках "Иннопрома". Глава региона, как сообщается, поблагодарил президента и правительство Белоруссии за теплый прием делегации Краснодарского края на выставке "Иннопром" в Минске и отметил, что промышленный потенциал региона укрепляется, в том числе, и благодаря реализации совместных проектов с белорусскими предприятиями МТЗ и "Гомсельмаш". "Для того, чтобы не попасть в технологическую зависимость, нам нужно прилагать больше усилий с точки зрения кооперации. Мы внимательно следим за реализацией совместных проектов", – сказал Крутой на встрече. Губернатор Кубани отметил, что Краснодарский край, будучи главным винодельческим регионом России, поставил в прошлом году 39 тысяч декалитров вина в Белоруссию. "При вашем активном участии в 2023 году мы подписали соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Беларусь, утвердили "дорожную карту" с конкретными планами и задачами. Видим перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям. Краснодарский край – главный винодельческий регион России. В прошлом году наши производители поставили в Беларусь 39 тысяч декалитров вина. С начала этого года – еще около 17 тысяч декалитров. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов поставок качественных кубанских вин в Беларусь", – сказал Вениамин Кондратьев на встрече.

