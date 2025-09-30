Рейтинг@Mail.ru
Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме"
Краснодарский край
 
19:02 30.09.2025
Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме"
Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме" - РИА Новости, 30.09.2025
Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме"
Более 15 промышленных предприятий Кубани представят свои возможности на международном форуме "Биопром", рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 30.09.2025
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Более 15 промышленных предприятий Кубани представят свои возможности на международном форуме "Биопром", рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Международный форум "Биопром" проведут в культурно-деловом центре "Геленджик Арена" с 6 до 7 октября, рассказал губернатор. "Для Краснодарского края участие в ведущих профильных выставках – это возможность показать потенциал наших компаний, привлечь внимание инвесторов, расширить деловые связи, поделиться и перенять опыт коллег из разных регионов и стран. Сейчас кубанская делегация работает на "Иннопроме" в Минске, а уже меньше чем через неделю более 15 промпредприятий края представят свои возможности на международном форуме "Биопром" в Геленджике", - рассказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Глава региона рассказал в том числе и о главных направлениях промполитики Кубани. "В числе наших главных направлений промышленной политики – создание инновационных импортозамещающих производств. Мы уже сделали прорыв в отечественном станко- и вагоностроении. Сейчас развиваем фармацевтическую, медицинскую и парфюмерно-косметическую отрасли, ежегодный прирост объема отгрузки которых составляет от 20 до 30%", - добавил Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, участниками форума в этом году станут более 100 промышленных компаний со всей России, а также ученые и разработчики. Продукцию и инновации представят по четырем трекам – "Биотехмед", "Косметик компонент", "Иннофуд" и "Экобио". На выставке продемонстрируют различные технологии для жизни человека в медицинской, пищевой, косметической и экологической отраслях. В рамках деловой программы проведут экспертные сессии, круглые столы и встречи рабочих групп. Центральным событием станет стратегическая сессия "Технологии для жизни". Форум проводят при поддержке Минпромторга, Минздрава и администрации Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Более 15 промышленных предприятий Кубани представят свои возможности на международном форуме "Биопром", рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Международный форум "Биопром" проведут в культурно-деловом центре "Геленджик Арена" с 6 до 7 октября, рассказал губернатор.
"Для Краснодарского края участие в ведущих профильных выставках – это возможность показать потенциал наших компаний, привлечь внимание инвесторов, расширить деловые связи, поделиться и перенять опыт коллег из разных регионов и стран. Сейчас кубанская делегация работает на "Иннопроме" в Минске, а уже меньше чем через неделю более 15 промпредприятий края представят свои возможности на международном форуме "Биопром" в Геленджике", - рассказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Глава региона рассказал в том числе и о главных направлениях промполитики Кубани.
"В числе наших главных направлений промышленной политики – создание инновационных импортозамещающих производств. Мы уже сделали прорыв в отечественном станко- и вагоностроении. Сейчас развиваем фармацевтическую, медицинскую и парфюмерно-косметическую отрасли, ежегодный прирост объема отгрузки которых составляет от 20 до 30%", - добавил Кондратьев.
По данным пресс-службы краевой администрации, участниками форума в этом году станут более 100 промышленных компаний со всей России, а также ученые и разработчики. Продукцию и инновации представят по четырем трекам – "Биотехмед", "Косметик компонент", "Иннофуд" и "Экобио". На выставке продемонстрируют различные технологии для жизни человека в медицинской, пищевой, косметической и экологической отраслях. В рамках деловой программы проведут экспертные сессии, круглые столы и встречи рабочих групп. Центральным событием станет стратегическая сессия "Технологии для жизни".
Форум проводят при поддержке Минпромторга, Минздрава и администрации Краснодарского края.
