Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме"

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Более 15 промышленных предприятий Кубани представят свои возможности на международном форуме "Биопром", рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Международный форум "Биопром" проведут в культурно-деловом центре "Геленджик Арена" с 6 до 7 октября, рассказал губернатор. "Для Краснодарского края участие в ведущих профильных выставках – это возможность показать потенциал наших компаний, привлечь внимание инвесторов, расширить деловые связи, поделиться и перенять опыт коллег из разных регионов и стран. Сейчас кубанская делегация работает на "Иннопроме" в Минске, а уже меньше чем через неделю более 15 промпредприятий края представят свои возможности на международном форуме "Биопром" в Геленджике", - рассказал Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Глава региона рассказал в том числе и о главных направлениях промполитики Кубани. "В числе наших главных направлений промышленной политики – создание инновационных импортозамещающих производств. Мы уже сделали прорыв в отечественном станко- и вагоностроении. Сейчас развиваем фармацевтическую, медицинскую и парфюмерно-косметическую отрасли, ежегодный прирост объема отгрузки которых составляет от 20 до 30%", - добавил Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, участниками форума в этом году станут более 100 промышленных компаний со всей России, а также ученые и разработчики. Продукцию и инновации представят по четырем трекам – "Биотехмед", "Косметик компонент", "Иннофуд" и "Экобио". На выставке продемонстрируют различные технологии для жизни человека в медицинской, пищевой, косметической и экологической отраслях. В рамках деловой программы проведут экспертные сессии, круглые столы и встречи рабочих групп. Центральным событием станет стратегическая сессия "Технологии для жизни". Форум проводят при поддержке Минпромторга, Минздрава и администрации Краснодарского края.

