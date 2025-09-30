https://ria.ru/20250930/knyazhevskaya-2045321258.html

Княжевская: в Москве выпустили план участка для общественного комплекса

В Москве выдали градостроительный план участка для общественного комплекса в районе Северный, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 30.09.2025

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Москве выдали градостроительный план участка для общественного комплекса в районе Северный, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В сообщении уточняется, что объект построят на территории площадью 0,5 гектара. При этом площадь самого комплекса составит 7 тысяч квадратных метров. "На территории разместятся объекты физкультурно-оздоровительного назначения, остальная площадь будет отведена под коммерческие цели", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры. Участок вокруг здания будет благоустроен, территория под застройку свободна от объектов капитального строительства, добавляется в пресс-релизе.

москва

юлиана княжевская, москомархитектура, москва