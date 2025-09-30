https://ria.ru/20250930/knyazhevskaya-2045321258.html
Княжевская: в Москве выпустили план участка для общественного комплекса
Княжевская: в Москве выпустили план участка для общественного комплекса - РИА Новости, 30.09.2025
Княжевская: в Москве выпустили план участка для общественного комплекса
В Москве выдали градостроительный план участка для общественного комплекса в районе Северный, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:10:00+03:00
2025-09-30T12:10:00+03:00
2025-09-30T12:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_c49877967d288c84490c6387b58fcac8.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Москве выдали градостроительный план участка для общественного комплекса в районе Северный, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В сообщении уточняется, что объект построят на территории площадью 0,5 гектара. При этом площадь самого комплекса составит 7 тысяч квадратных метров. "На территории разместятся объекты физкультурно-оздоровительного назначения, остальная площадь будет отведена под коммерческие цели", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры. Участок вокруг здания будет благоустроен, территория под застройку свободна от объектов капитального строительства, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250929/knyazhevskaya-2044690261.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa05e828adcc5c7ce7a89fc671818fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Москве выпустили план участка для общественного комплекса
Княжевская: в Москве выдали план участка для общественного комплекса
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Москве выдали градостроительный план участка для общественного комплекса в районе Северный, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что объект построят на территории площадью 0,5 гектара. При этом площадь самого комплекса составит 7 тысяч квадратных метров.
"На территории разместятся объекты физкультурно-оздоровительного назначения, остальная площадь будет отведена под коммерческие цели", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Участок вокруг здания будет благоустроен, территория под застройку свободна от объектов капитального строительства, добавляется в пресс-релизе.