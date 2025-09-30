https://ria.ru/20250930/kitay-2045326018.html

Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам

Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам - РИА Новости, 30.09.2025

Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам

Обновленный национальный стандарт GB 18580-2025 "Предельно допустимый уровень выделения формальдегида в древесных плитах и изделиях из них для внутренней... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:42:00+03:00

2025-09-30T11:42:00+03:00

2025-09-30T11:42:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновленный национальный стандарт GB 18580-2025 "Предельно допустимый уровень выделения формальдегида в древесных плитах и изделиях из них для внутренней отделки" вступит в силу в Китае с июня 2026 года, этот регламент, утвержденный Государственным управлением по регулированию рынка КНР, значительно повысит безопасность материалов, применяемых для внутренней отделки помещений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). "Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) призывает всех заинтересованных экспортеров заранее изучить обновленные правила, чтобы обеспечить непрерывность поставок и укрепить свои позиции на одном из крупнейших мировых рынков", - говорится в сообщении. Согласно проекту документа, новый стандарт устанавливает два предельных уровня эмиссии формальдегида 0,05 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит с покрытием и изделий из них (ламинат и другие виды напольных покрытий, различные древесные плиты с покрытием, двери, а также прочие аналогичные материалы и изделия). Также установлены предельные уровни формальдегида в 0,124 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит и изделий из них без покрытия (фанера, ДСП, ДВП, ОСП плиты, клееная древесина, щиты клееные, столярные плиты, облицованные шпоном плиты и другие аналогичные материалы, а также изделия из них). Продукция российских производителей, отвечающая новым требованиям, сможет беспрепятственно ввозиться в КНР при соответствующем подтверждении ее качественных характеристик. Для своевременной подготовки и получения полной информации о новых требованиях китайского рынка, а также о других барьерах и нормах РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться специализированными ресурсами: порталом "Навигатор по барьерам и требованиям рынков" и сервисом "Барьеры и требования рынков" цифровой платформы "Мой экспорт". РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика