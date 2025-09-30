Рейтинг@Mail.ru
Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kitay-2045326018.html
Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам
Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам - РИА Новости, 30.09.2025
Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам
Обновленный национальный стандарт GB 18580-2025 "Предельно допустимый уровень выделения формальдегида в древесных плитах и изделиях из них для внутренней... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:42:00+03:00
2025-09-30T11:42:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновленный национальный стандарт GB 18580-2025 "Предельно допустимый уровень выделения формальдегида в древесных плитах и изделиях из них для внутренней отделки" вступит в силу в Китае с июня 2026 года, этот регламент, утвержденный Государственным управлением по регулированию рынка КНР, значительно повысит безопасность материалов, применяемых для внутренней отделки помещений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). "Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) призывает всех заинтересованных экспортеров заранее изучить обновленные правила, чтобы обеспечить непрерывность поставок и укрепить свои позиции на одном из крупнейших мировых рынков", - говорится в сообщении. Согласно проекту документа, новый стандарт устанавливает два предельных уровня эмиссии формальдегида 0,05 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит с покрытием и изделий из них (ламинат и другие виды напольных покрытий, различные древесные плиты с покрытием, двери, а также прочие аналогичные материалы и изделия). Также установлены предельные уровни формальдегида в 0,124 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит и изделий из них без покрытия (фанера, ДСП, ДВП, ОСП плиты, клееная древесина, щиты клееные, столярные плиты, облицованные шпоном плиты и другие аналогичные материалы, а также изделия из них). Продукция российских производителей, отвечающая новым требованиям, сможет беспрепятственно ввозиться в КНР при соответствующем подтверждении ее качественных характеристик. Для своевременной подготовки и получения полной информации о новых требованиях китайского рынка, а также о других барьерах и нормах РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться специализированными ресурсами: порталом "Навигатор по барьерам и требованиям рынков" и сервисом "Барьеры и требования рынков" цифровой платформы "Мой экспорт". РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам

Китай ужесточает требования к древесно-плитным материалам в 2026 году

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обновленный национальный стандарт GB 18580-2025 "Предельно допустимый уровень выделения формальдегида в древесных плитах и изделиях из них для внутренней отделки" вступит в силу в Китае с июня 2026 года, этот регламент, утвержденный Государственным управлением по регулированию рынка КНР, значительно повысит безопасность материалов, применяемых для внутренней отделки помещений, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) призывает всех заинтересованных экспортеров заранее изучить обновленные правила, чтобы обеспечить непрерывность поставок и укрепить свои позиции на одном из крупнейших мировых рынков", - говорится в сообщении.
Согласно проекту документа, новый стандарт устанавливает два предельных уровня эмиссии формальдегида 0,05 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит с покрытием и изделий из них (ламинат и другие виды напольных покрытий, различные древесные плиты с покрытием, двери, а также прочие аналогичные материалы и изделия).
Также установлены предельные уровни формальдегида в 0,124 миллиграмма на кубометр и менее: для древесных плит и изделий из них без покрытия (фанера, ДСП, ДВП, ОСП плиты, клееная древесина, щиты клееные, столярные плиты, облицованные шпоном плиты и другие аналогичные материалы, а также изделия из них).
Продукция российских производителей, отвечающая новым требованиям, сможет беспрепятственно ввозиться в КНР при соответствующем подтверждении ее качественных характеристик.
Для своевременной подготовки и получения полной информации о новых требованиях китайского рынка, а также о других барьерах и нормах РЭЦ предлагает экспортерам воспользоваться специализированными ресурсами: порталом "Навигатор по барьерам и требованиям рынков" и сервисом "Барьеры и требования рынков" цифровой платформы "Мой экспорт".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала