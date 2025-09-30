Рейтинг@Mail.ru
Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 30.09.2025 (обновлено: 15:30 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045337792.html
Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске
Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске - РИА Новости, 30.09.2025
Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, следует из видео от Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:39:00+03:00
2025-09-30T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кировск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045411108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ae9d7896a98322a1aebc43309bd62e8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, следует из видео от Минобороны РФ. В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. На кадрах показано, как российские военнослужащие в знак успешного освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги РФ в различных частях Кировска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
кировск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР
Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны и показали видео.
2025-09-30T12:39
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045411108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8280faaaace5baa08e80f7c13dedf47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кировск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кировск, Донецкая Народная Республика
Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске

Российские военные развернули флаги в разных частях освобожденного Кировска

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, следует из видео от Минобороны РФ.
В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР.
На кадрах показано, как российские военнослужащие в знак успешного освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги РФ в различных частях Кировска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКировскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала