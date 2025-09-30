Российские военные развернули флаги в освобожденном Кировске

https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045337792.html

Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, следует из видео от Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие развернули флаги РФ в различных частях освобожденного Кировска в ДНР, следует из видео от Минобороны РФ. В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. На кадрах показано, как российские военнослужащие в знак успешного освобождения населенного пункта от украинских формирований развернули флаги РФ в различных частях Кировска.

