https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045337196.html
Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска
Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска - РИА Новости, 30.09.2025
Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска
Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед после освобождения Кировска в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:36:00+03:00
2025-09-30T12:36:00+03:00
2025-09-30T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировск
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед после освобождения Кировска в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад", ежедневно проявляя высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, благодаря смелым и решительным действиям, продолжают уверенно продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировск, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска
ВС России продолжают продвижение после освобождения Кировска в ДНР