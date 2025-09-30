https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045337196.html

Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска

Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска - РИА Новости, 30.09.2025

Минобороны рассказало о продвижении войск после освобождения Кировска

Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед после освобождения Кировска в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед после освобождения Кировска в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад", ежедневно проявляя высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, благодаря смелым и решительным действиям, продолжают уверенно продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

