ВС России освободили Кировск в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 30.09.2025 (обновлено: 12:23 30.09.2025)
ВС России освободили Кировск в ДНР
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Кировск в ДНР, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике. "Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Кировск в ДНР, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
Вчера, 12:16
 
