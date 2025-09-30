https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045333870.html
ВС России освободили Кировск в ДНР
ВС России освободили Кировск в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России освободили Кировск в ДНР
Российская группировка "Запад" освободила Кировск в ДНР, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих,... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила Кировск в ДНР, нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике. "Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
ВС России освободили Кировск в ДНР
