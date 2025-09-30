https://ria.ru/20250930/kharkov-2045445856.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.09.2025
В Харькове прогремели взрывы
30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Харькове прогремели взрывы
