Форум Ассоциации технических университетов РФ и КНР 2026 обсудили в Казани

КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра образования Китая Цзянфэнь Ду на встрече в Казани обсудили проект создания Китайско-российского университета перспективных технологий и проведение Форума ректоров вузов Ассоциации технических университетов России и Китая в 2026 году. Глава Татарстана встретился с замминистра образования КНР перед торжественной церемонией вручения научной награды - Международной премии имени Евгения Завойского, лауреатом которой в этом году стал Цзянфэн Ду. "В рамках встречи стороны обсудили ряд предложений, способных придать импульс расширению двухсторонних отношений в области образования и науки. Среди них проект создания Китайско-российского университета перспективных технологий, а также проведение в следующем году в Казани XV Форума ректоров вузов Ассоциации технических университетов России и Китая", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что Китай становится одной из ведущих мировых держав, в том числе в области науки, технологий и образования. Последние годы образовательные и научно-технические связи между Татарстаном и Китаем развивались высокими темпами. По мнению главы Татарстана, ускорение научно-технического прогресса и глубокие геополитические изменения создают предпосылки для дальнейшего наращивания стратегического партнерства. По словам главы Татарстана, инициативы, обсуждаемые в ходе встречи, органично вписываются в повестку 2026-2027 годов, объявленных лидерами России и Китая перекрестными Годами образования. Минниханов отметил, что в вузах Татарстана обучаются более 2,5 тысяч студентов из КНР. По этому показателю республика занимает третью позицию в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Замминистра образования Китая подчеркнул, что российско-китайское стратегическое партнерство продолжает активно развиваться. Большой вклад в укрепление сотрудничества вносит Татарстан. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) была учреждена в 2011 году для объединения усилий ведущих технических университетов РФ и КНР в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества двух стран. АТУРК была создана на базе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Николая Баумана.
