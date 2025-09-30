https://ria.ru/20250930/kamchatka-2045375222.html
Конкурс "Лучший семейный бизнес" стартовал на Камчатке
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Камчатке стартует ежегодный конкурс "Лучший семейный бизнес", направленный на поддержку предпринимателей, которые ведут дело совместно с членами своей семьи, сообщает пресс-служба правительства региона. "Цель конкурса "Лучший семейный бизнес" заключается в привлечении общественного интереса к сфере семейного предпринимательства, его уникальных характеристик и возможностей роста в нашем регионе", – рассказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Директор некоммерческой организации добавила, что запуск этого проекта в очередной раз является для нее радостным событием, поскольку он направлен на восстановление, укрепление, сохранение и дальнейшее развитие традиционных семейных трудовых ценностей. От имени организаторов Богаевская пригласила предпринимателей к участию и указала, что прием заявок пройдет до 15 октября 2025 года. Организаторы намерены выявлять и тиражировать успешные бизнес-практики, а также поддерживать традиции и преемственность поколений в предпринимательской среде. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 6 ноября в рамках конференции "Семейный бизнес". Финалисты получат дипломы, памятные призы и подарки от организаторов. Конкурс проводит центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономического развития Камчатского края и союза "Торгово-промышленная палата Камчатского края". Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
