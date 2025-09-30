https://ria.ru/20250930/kamchatka-2045375222.html

Конкурс "Лучший семейный бизнес" стартовал на Камчатке

Конкурс "Лучший семейный бизнес" стартовал на Камчатке

На Камчатке стартует ежегодный конкурс "Лучший семейный бизнес", направленный на поддержку предпринимателей, которые ведут дело совместно с членами своей семьи

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На Камчатке стартует ежегодный конкурс "Лучший семейный бизнес", направленный на поддержку предпринимателей, которые ведут дело совместно с членами своей семьи, сообщает пресс-служба правительства региона. "Цель конкурса "Лучший семейный бизнес" заключается в привлечении общественного интереса к сфере семейного предпринимательства, его уникальных характеристик и возможностей роста в нашем регионе", – рассказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Директор некоммерческой организации добавила, что запуск этого проекта в очередной раз является для нее радостным событием, поскольку он направлен на восстановление, укрепление, сохранение и дальнейшее развитие традиционных семейных трудовых ценностей. От имени организаторов Богаевская пригласила предпринимателей к участию и указала, что прием заявок пройдет до 15 октября 2025 года. Организаторы намерены выявлять и тиражировать успешные бизнес-практики, а также поддерживать традиции и преемственность поколений в предпринимательской среде. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 6 ноября в рамках конференции "Семейный бизнес". Финалисты получат дипломы, памятные призы и подарки от организаторов. Конкурс проводит центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономического развития Камчатского края и союза "Торгово-промышленная палата Камчатского края". Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Новости

