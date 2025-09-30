Рейтинг@Mail.ru
На Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков - РИА Новости, 30.09.2025
00:45 30.09.2025
На Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков
Девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении...
2025-09-30T00:45:00+03:00
2025-09-30T00:45:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 13 афтершоков магнитудой до 5,2, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У побережья Камчатки за минувшие сутки зафиксировали 19 афтершоков

© РИА Новости / Александр Пирагис | Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 13 афтершоков магнитудой до 5,2, два из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
