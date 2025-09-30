https://ria.ru/20250930/kamchatka-2045265450.html

На Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 13 афтершоков магнитудой до 5,2, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

