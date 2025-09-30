На Камчатки за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков
У побережья Камчатки за минувшие сутки зафиксировали 19 афтершоков
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 13 афтершоков магнитудой до 5,2, два из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
У побережья Камчатки произошло подводное землетрясение
22 сентября, 21:41