Армия Израиля заявила о ликвидации двух бойцов "Хезболлах"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала двух бойцов ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Вчера (в понедельник) Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста "Хезболлах" Мохаммада Аббаса Шашуа, который отвечал за артиллерийский обстрел в районе Сохмора на юге Ливана... Кроме того, вчера был ликвидирован Мухаммад Хусейн Ясин, высокопоставленный террорист в артиллерийском подразделении "Хезболлах" в районе Шакиф", - сообщает армия в Telegram-канале. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.

