Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции - РИА Новости, 30.09.2025
12:11 30.09.2025
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции - РИА Новости, 30.09.2025
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции
Конкретные сроки завершения процесса закупки Турцией американских истребителей F-16 и F-35 пока неизвестны, стороны не устанавливали конкретных временных рамок, РИА Новости, 30.09.2025
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
f-16
f-35
с-400 «триумф»
дональд трамп
АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Конкретные сроки завершения процесса закупки Турцией американских истребителей F-16 и F-35 пока неизвестны, стороны не устанавливали конкретных временных рамок, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Глава Белого дома провел ранее переговоры с Эрдоганом в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года. "Нет, конкретные сроки неизвестны. Стороны не определяли конкретных временных рамок. Процесс продолжается", - сказал источник агентства. Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, заявлял вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
турция
сша
вашингтон (штат)
в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, f-16, f-35, с-400 «триумф», дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, F-16, F-35, С-400 «Триумф», Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции

Сроки поставок Турции истребителей США F-16 и F-35 остаются неизвестными

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Конкретные сроки завершения процесса закупки Турцией американских истребителей F-16 и F-35 пока неизвестны, стороны не устанавливали конкретных временных рамок, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Глава Белого дома провел ранее переговоры с Эрдоганом в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Источник: Турция не откажется от российской энергии под давлением США
Вчера, 10:04
"Нет, конкретные сроки неизвестны. Стороны не определяли конкретных временных рамок. Процесс продолжается", - сказал источник агентства.
Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, заявлял вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине
27 сентября, 22:04
 
В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганF-16F-35С-400 «Триумф»Дональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
