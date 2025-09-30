https://ria.ru/20250930/istrebitel-2045332279.html

Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции

Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции - РИА Новости, 30.09.2025

Источник ответил на вопрос о сроках поставки истребителей США Турции

Конкретные сроки завершения процесса закупки Турцией американских истребителей F-16 и F-35 пока неизвестны, стороны не устанавливали конкретных временных рамок, РИА Новости, 30.09.2025

АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Конкретные сроки завершения процесса закупки Турцией американских истребителей F-16 и F-35 пока неизвестны, стороны не устанавливали конкретных временных рамок, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Глава Белого дома провел ранее переговоры с Эрдоганом в Вашингтоне, в ходе которых отметил, что США могут позволить Турции купить истребители F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года. "Нет, конкретные сроки неизвестны. Стороны не определяли конкретных временных рамок. Процесс продолжается", - сказал источник агентства. Переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по поставкам американских истребителей F-35 и F-16 прошли позитивно, ряд вопросов может потребовать дальнейшего изучения, заявлял вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

