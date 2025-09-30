https://ria.ru/20250930/issledovanie-2045436869.html

Исследование: число регистраций новых бизнесов в сфере моды упало на 14%

2025-09-30T18:55:00+03:00

республика бурятия

россия

курская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Количество регистраций новых бизнесов в сфере моды снизилось на 14% в первом полугодии 2025 года, говорится в исследовании сервиса "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data. Исследование основано на обезличенных данных по тратам клиентов Т-Банка, Т-Бизнеса и сервиса "Долями", а также данных ФНС о регистрации предпринимателей в сфере торговли и производства одежды. Фэшн-индекс предпринимателей показывает, в каком регионе бизнес по производству и продаже одежды развивается активнее — в расчет берется доля таких компаний от общего числа зарегистрированных компаний в России и динамика регистраций ИП и ООО за год в этом регионе. Фэшн-индекс покупателей отражает интерес к моде в регионах: он строится на основе среднего количества покупок одежды на одного активного клиента Т-Банка и доли трат на одежду в общем объеме трат потребителей за год. С 2019 года число регистраций бизнесов в модной индустрии колебалось. В 2020 году произошел резкий спад из-за пандемии и сокращения предпринимательской активности, а в 2021–2023 годах последовало восстановление и рост с двумя пиками — сначала на фоне отложенного спроса, затем на фоне ухода зарубежных брендов с российского рынка. С 2024 года снова началось сокращение регистраций новых бизнесов, которое продолжается до сих пор, но уже более низкими темпами. В первом полугодии 2025 года количество новых компаний в сфере производства и продажи одежды сократилось на 14% к аналогичному периоду прошлого года и на 5% по сравнению со вторым полугодием 2024 года. Доля регистраций компаний в индустрии моды среди всех новых бизнесов за последние 4 года снизилась с 3% до 2%. Помимо естественных колебаний рынка, на статистику также влияет тот факт, что часть предпринимателей выбирает другие коды ОКВЭД (классификатор видов деятельности), чтобы работать через маркетплейсы. Таким образом, происходит активная трансформация бизнеса в сторону e-commerce. Для сравнения с другими сферами: общее число регистраций ИП и ООО в России росло вплоть до 2023 года. В первом полугодии 2021 года число регистраций бизнесов увеличилось на 40% к аналогичному периоду 2020 года, в январе-июне 2022 — на 2%, а в первом полугодии 2023 рост составил 23% к первому полугодию 2022. Кроме того, январь-июнь 2023 года стал пиковым по числу регистраций новых компаний за рассматриваемый период. С января-июня 2024 начался спад: число регистраций снизилось на 3% к тем же месяцам в 2023 году, а в первом полугодии 2025 снижение составило 2% по сравнению с январем-июнем 2024 года. В первом полугодии 2025 года Курская область возглавила рейтинг предпринимательского фэшн-индекса, набрав 88 пунктов. Число регистраций бизнесов в сфере моды выросло в этом регионе на 42% по сравнению с первым полугодием 2024, а 3% всех новых бизнесов, зарегистрированных в Курской области, пришлось на торговлю и производство одежды. В настоящее время для предпринимателей, работающих в Курской области, введена отсрочка по налогам и взносам на 2024 и 2025 годы, а для тех, кто только регистрирует бизнес, ряд существенных льгот по налогам. Стабильные центры модного бизнеса — Ростовская и Тульская области. В январе-июне 2025 года в Ростовской области доля регистраций модных компаний оказалась самой высокой в России — 3,2%. Тульская область занимает второе место с долей фэшн-компаний 2% и приростом числа регистраций на 32%. Последние места в рейтинге занимают Брянская и Псковская области, а также Камчатский край. Падение числа регистраций в первом полугодии 2025 года составило 94% в Брянской области, 46% в Псковской и 41% на Камчатке. C 2021 года россияне все реже покупают одежду в специализированных магазинах. Среднее число покупок на одного человека в год сокращается: 16 в 2021 году, 13 — в 2022–2023 годов, и 11 — в 2024 году. В объеме таких покупок также прослеживается отрицательная динамика: в 2024 году доля трат на одежду от всех расходов составляла в среднем 5% против 7% в 2020-м. Это связано с растущей популярностью маркетплейсов, в которых сегмент одежды активно развивается, а совокупные обороты быстро растут. По данным T-Data, средний прирост оборота универсальных маркетплейсов составил 41% в 2024 году и 47% годом ранее. При этом Бурятия пятый год подряд возглавляет потребительский фэшн-рейтинг. В 2024 году индекс составил 81, а в 2022-м достигал рекордных 99. Жители региона часто покупают одежду (в специализированных магазинах) и тратят на нее большую долю доходов, чем в других субъектах федерации. Это может объясняться тем, что в отдаленных регионах менее популярны маркетплейсы, а конкретно в Бурятии возможен высокий спрос на национальную одежду от локальных производителей. На втором месте в 2024 году был Приморский край (80), на третьем — Москва (78). В столице на одежду в 2024 году тратили больше, чем в других регионах (5,9% от общих трат, а в Бурятии 5,6%), но совершали меньшее количество покупок (12 против 13 в Бурятии). Москва стабильно входит в топ регионов по потребительскому фэшн-индексу, за исключением 2022 года, когда регион опустился на 7-е место. При этом доля в тратах заметно снижается — от 8,2% в 2021 году к 5% в первом полугодии 2025-го. Чаще всего в рассматриваемом периоде одежду москвичи покупали в 2021 году (в среднем 17 покупок одежды в год). Санкт-Петербург держится в середине потребительского рейтинга — в течение пяти лет потребительский фэшн-индекс северной столицы колеблется в диапазоне 45–59. В 2024 году петербуржцы совершали в среднем 12 покупок одежды в год, эта категория товаров занимала 5% от всех расходов — чуть ниже московского уровня, но выше большинства регионов. В январе-июне 2025 года эта доля составила 4,3%. Последние места занимают Адыгея и Тамбовская область. Жители этих регионов совершают 9 и 8 покупок одежды в год соответственно, тратя в этой категории 4% общегодовых расходов.

