Обогнавшие время
 
19:48 30.09.2025 (обновлено: 20:02 30.09.2025)
Символ научного прогресса. Утраченный комплекс Института постоянного тока
Санкт-петербургский Институт постоянного тока (НИИПТ) удивлял не только научными достижениями, но и необычным зданием. Какие детали выдавали влияние ар-деко, а какие — конструктивизма. Как в утраченном корпусе сочетались функциональность и художественный образ. Чем фасад напоминал машину, и почему здание сравнивали с гигантским театром.
Эксперты эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Обогнавшие время
Санкт-петербургский Институт постоянного тока (НИИПТ) удивлял не только научными достижениями, но и необычным зданием. Какие детали выдавали влияние ар-деко, а какие — конструктивизма. Как в утраченном корпусе сочетались функциональность и художественный образ. Чем фасад напоминал машину, и почему здание сравнивали с гигантским театром.
Эксперты эпизода:
  • архитектор, историк архитектуры, исследователь советского архитектурного наследия, руководитель Музея района Измайлово Анастасия Петрова-Козарь;
  • директор музейно-библиотечного комплекса МАРХИ Марианна Евстратова.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
