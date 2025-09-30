https://ria.ru/20250930/institutsankt-peterburg-2045482112.html

Символ научного прогресса. Утраченный комплекс Института постоянного тока

Санкт-петербургский Институт постоянного тока (НИИПТ) удивлял не только научными достижениями, но и необычным зданием. Какие детали выдавали влияние ар-деко, а какие — конструктивизма. Как в утраченном корпусе сочетались функциональность и художественный образ. Чем фасад напоминал машину, и почему здание сравнивали с гигантским театром.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

