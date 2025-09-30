https://ria.ru/20250930/innoprom-2045447078.html

ГК "Полипласт" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ-Беларусь"

МОСКВА, 30 сен - пресс-служба ГК "Полипласт". Группа компаний "Полипласт" принимает участие в промышленной выставке "ИННОПРОМ-Беларусь", мероприятие проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года и посвящено развитию российско-белорусских отношений в сфере инновационных промышленных технологий. В рамках выставки ГК "Полипласт" представляет на своем стенде высокотехнологичные полимеры и наукоемкие химические продукты собственной разработки, востребованные в различных отраслях промышленности: металлургической, нефтегазовой, строительной, легкой, кожевенной, а также в производстве стройматериалов. В состав участников мероприятия вошли ведущие заводы холдинга: ООО "Полипласт Новомосковск" и ООО "Полипласт Северо-запад". "Для нас важна интеграция сырья в региональные цепочки поставок, это способствует укреплению технологического суверенитета и экономической устойчивости наших регионов. Сотрудничество с белорусскими партнерами и поддержка регионов России позволяет ускорить развитие национальных инновационных производств и обеспечить стабильный выпуск конкурентоспособной продукции", – отметила коммерческий директор ООО "Полипласт Новомосковск" Марьяна Никандрова. Важной частью работы компании на выставке стало подписание соглашения о намерениях по международному сотрудничеству между ООО "Полипласт Новомосковск" и одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии ОАО "Нафтан". Оно состоялось при поддержке представителей Минпромторга России и Белоруссии, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и правительства Тульской области. Почетным гостем церемонии подписания, которая проходила на стенде региона, стал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. "Соглашение о сотрудничестве между компаниями “Полипласт” и “Нафтан” даст дополнительный импульс развитию химической индустрии в России, а также будет способствовать успешной реализации компанией “Полипласт” новых проектов", – подчеркнул Миляев, его слова приводятся на сайте облправительства. Кроме того, стороны договорились о развитии совместных проектов в сфере химической переработки, которые будут способствовать расширению промышленного потенциала и экономическому развитию двух стран. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

