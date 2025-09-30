https://ria.ru/20250930/hamas-2045362990.html
В Дохе обсуждают с ХАМАС план Трампа по сектору Газа
В Дохе обсуждают с ХАМАС план Трампа по сектору Газа
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вместе с представителями Катара и Турции обсуждают план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Обсуждение предложения Трампа по установлению прекращения огня пока ещё продолжается с делегацией движения ХАМАС, оно продолжалось вчера до позднего вечера, также продолжится сегодня. К переговорному треку присоединилась делегация Турции", - сказал он. Аль-Ансари отметил, что "Израиль предварительно согласился на предложение президента Трампа по прекращению огня в Газе".
