В Дохе обсуждают с ХАМАС план Трампа по сектору Газа
14:02 30.09.2025 (обновлено: 14:29 30.09.2025)
В Дохе обсуждают с ХАМАС план Трампа по сектору Газа
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вместе с представителями Катара и Турции обсуждают план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Обсуждение предложения Трампа по установлению прекращения огня пока ещё продолжается с делегацией движения ХАМАС, оно продолжалось вчера до позднего вечера, также продолжится сегодня. К переговорному треку присоединилась делегация Турции", - сказал он. Аль-Ансари отметил, что "Израиль предварительно согласился на предложение президента Трампа по прекращению огня в Газе".
В Дохе обсуждают с ХАМАС план Трампа по сектору Газа

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Доха. Архивное фото
ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вместе с представителями Катара и Турции обсуждают план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Обсуждение предложения Трампа по установлению прекращения огня пока ещё продолжается с делегацией движения ХАМАС, оно продолжалось вчера до позднего вечера, также продолжится сегодня. К переговорному треку присоединилась делегация Турции", - сказал он.
Аль-Ансари отметил, что "Израиль предварительно согласился на предложение президента Трампа по прекращению огня в Газе".
Политолог назвал некоторые пункты плана Трампа по Газе невыполнимыми
