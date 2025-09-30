https://ria.ru/20250930/gaza-2045524266.html
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:00:00+03:00
2025-09-30T23:00:00+03:00
2025-09-30T23:02:00+03:00
в мире
палестина
организация освобождения палестины
сергей вершинин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, нацеленных на прекращение кровопролития, сообщили во вторник в российском МИД. "Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении. С российской стороны было заявлено о "поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве". "Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045469398.html
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, организация освобождения палестины, сергей вершинин, россия
В мире, Палестина, Организация освобождения Палестины, Сергей Вершинин, Россия
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе
Вершинин обсудили с Шейхом перспективы прекращения огня в Газе
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, нацеленных на прекращение кровопролития, сообщили во вторник в российском МИД.
"Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении.
С российской стороны было заявлено о "поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве".
"Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.