Рейтинг@Mail.ru
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 30.09.2025 (обновлено: 23:02 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/gaza-2045524266.html
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:00:00+03:00
2025-09-30T23:02:00+03:00
в мире
палестина
организация освобождения палестины
сергей вершинин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, нацеленных на прекращение кровопролития, сообщили во вторник в российском МИД. "Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении. С российской стороны было заявлено о "поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве". "Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045469398.html
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, организация освобождения палестины, сергей вершинин, россия
В мире, Палестина, Организация освобождения Палестины, Сергей Вершинин, Россия
Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе

Вершинин обсудили с Шейхом перспективы прекращения огня в Газе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, нацеленных на прекращение кровопролития, сообщили во вторник в российском МИД.
"Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении.
С российской стороны было заявлено о "поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве".
"Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В МИД прокомментировали план Трампа по Газе
Вчера, 17:31
 
В миреПалестинаОрганизация освобождения ПалестиныСергей ВершининРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала