Вершинин обсудили с вице-президентом Палестины урегулирование в Газе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом перспективы прекращения огня в Газе, заявил ему о поддержке любых действий, нацеленных на прекращение кровопролития, сообщили во вторник в российском МИД. "Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении. С российской стороны было заявлено о "поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве". "Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

