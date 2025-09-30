Рейтинг@Mail.ru
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/gaza-2045311612.html
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:46:00+03:00
2025-09-30T10:46:00+03:00
в мире
германия
сша
израиль
дональд трамп
фридрих мерц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Канцлер приветствовал мирный план для Газы, представленный вчера президентом Трампом. По его словам, этот план представляет собой лучший шанс для прекращения войны с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем этого плана представляет собой значительный прогресс. Теперь ХАМАС должен согласиться и освободить путь к миру", - привела пресс-служба слова Мерца. Канцлер поблагодарил президента США за его усилия по урегулированию конфликта и также отметил вовлеченность арабских государств региона и других мусульманских стран и выразил им благодарность за влияние на ХАМАС. "В эти решающие дни правительство ФРГ находится в тесном контакте с США, нашими европейскими соседями и нашими партнерами в регионе. Германия готова внести конкретный вклад в реализацию этого плана", - отметил Мерц. Как сообщил Корнелиус, утром во вторник Мерц встретился с родственниками немецких заложников ХАМАС в ведомстве канцлера ФРГ. Канцлер подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны немедленно прекратиться и призвал ХАМАС освободить всех заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045302491.html
https://ria.ru/20250930/khamas-2045276366.html
https://ria.ru/20250930/starmer-2045267910.html
германия
сша
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf068982058310d131e6c30229a83564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, израиль, дональд трамп, фридрих мерц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Германия, США, Израиль, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе

Мерц назвал план Трампа по Газе лучшим шансом для завершения конфликта

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Реализация плана Трампа по Газе вряд ли пройдет гладко, считает эксперт
Вчера, 10:00
"Канцлер приветствовал мирный план для Газы, представленный вчера президентом Трампом. По его словам, этот план представляет собой лучший шанс для прекращения войны с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем этого плана представляет собой значительный прогресс. Теперь ХАМАС должен согласиться и освободить путь к миру", - привела пресс-служба слова Мерца.
Канцлер поблагодарил президента США за его усилия по урегулированию конфликта и также отметил вовлеченность арабских государств региона и других мусульманских стран и выразил им благодарность за влияние на ХАМАС.
"В эти решающие дни правительство ФРГ находится в тесном контакте с США, нашими европейскими соседями и нашими партнерами в регионе. Германия готова внести конкретный вклад в реализацию этого плана", - отметил Мерц.
Как сообщил Корнелиус, утром во вторник Мерц встретился с родственниками немецких заложников ХАМАС в ведомстве канцлера ФРГ. Канцлер подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны немедленно прекратиться и призвал ХАМАС освободить всех заложников.
Сторонники ХАМАС на митинге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: ХАМАС ответит на план Трампа по Газе только через несколько дней
Вчера, 04:36
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе
Вчера, 01:18
 
В миреГерманияСШАИзраильДональд ТрампФридрих МерцХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала