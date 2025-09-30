https://ria.ru/20250930/gaza-2045311612.html
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:46:00+03:00
2025-09-30T10:46:00+03:00
2025-09-30T10:46:00+03:00
в мире
германия
сша
израиль
дональд трамп
фридрих мерц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Канцлер приветствовал мирный план для Газы, представленный вчера президентом Трампом. По его словам, этот план представляет собой лучший шанс для прекращения войны с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем этого плана представляет собой значительный прогресс. Теперь ХАМАС должен согласиться и освободить путь к миру", - привела пресс-служба слова Мерца. Канцлер поблагодарил президента США за его усилия по урегулированию конфликта и также отметил вовлеченность арабских государств региона и других мусульманских стран и выразил им благодарность за влияние на ХАМАС. "В эти решающие дни правительство ФРГ находится в тесном контакте с США, нашими европейскими соседями и нашими партнерами в регионе. Германия готова внести конкретный вклад в реализацию этого плана", - отметил Мерц. Как сообщил Корнелиус, утром во вторник Мерц встретился с родственниками немецких заложников ХАМАС в ведомстве канцлера ФРГ. Канцлер подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны немедленно прекратиться и призвал ХАМАС освободить всех заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045302491.html
https://ria.ru/20250930/khamas-2045276366.html
https://ria.ru/20250930/starmer-2045267910.html
германия
сша
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf068982058310d131e6c30229a83564.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, израиль, дональд трамп, фридрих мерц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Германия, США, Израиль, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе
Мерц назвал план Трампа по Газе лучшим шансом для завершения конфликта
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
Трамп
в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС
и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Канцлер приветствовал мирный план для Газы, представленный вчера президентом Трампом. По его словам, этот план представляет собой лучший шанс для прекращения войны с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем
этого плана представляет собой значительный прогресс. Теперь ХАМАС должен согласиться и освободить путь к миру", - привела пресс-служба слова Мерца.
Канцлер поблагодарил президента США
за его усилия по урегулированию конфликта и также отметил вовлеченность арабских государств региона и других мусульманских стран и выразил им благодарность за влияние на ХАМАС.
"В эти решающие дни правительство ФРГ
находится в тесном контакте с США, нашими европейскими соседями и нашими партнерами в регионе. Германия готова внести конкретный вклад в реализацию этого плана", - отметил Мерц
.
Как сообщил Корнелиус, утром во вторник Мерц встретился с родственниками немецких заложников ХАМАС в ведомстве канцлера ФРГ. Канцлер подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны немедленно прекратиться и призвал ХАМАС освободить всех заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.