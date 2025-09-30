https://ria.ru/20250930/gaza-2045311612.html

Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе

Мерц приветствовал план Трампа по урегулированию в Газе

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал план президента США Дональда Трампа урегулированию ситуации в Газе и назвал его "лучшим шансом" для завершения конфликта, заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Канцлер приветствовал мирный план для Газы, представленный вчера президентом Трампом. По его словам, этот план представляет собой лучший шанс для прекращения войны с 7 октября 2023 года. Поддержка Израилем этого плана представляет собой значительный прогресс. Теперь ХАМАС должен согласиться и освободить путь к миру", - привела пресс-служба слова Мерца. Канцлер поблагодарил президента США за его усилия по урегулированию конфликта и также отметил вовлеченность арабских государств региона и других мусульманских стран и выразил им благодарность за влияние на ХАМАС. "В эти решающие дни правительство ФРГ находится в тесном контакте с США, нашими европейскими соседями и нашими партнерами в регионе. Германия готова внести конкретный вклад в реализацию этого плана", - отметил Мерц. Как сообщил Корнелиус, утром во вторник Мерц встретился с родственниками немецких заложников ХАМАС в ведомстве канцлера ФРГ. Канцлер подчеркнул, что страдания заложников и их семей должны немедленно прекратиться и призвал ХАМАС освободить всех заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

