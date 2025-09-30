https://ria.ru/20250930/gaza-2045275452.html

Израиль помогал в формировании плана Трампа по Газе, сообщили WSJ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Израиль помогал в формировании плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа и настоял на внесении ряда правок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Израиль помог сформировать план Трампа и настоял на внесении ряда поправок, которые вошли в окончательный вариант", - говорится в сообщении. По данным газеты, план оставляет открытой возможность создания суверенного палестинского государства, но не содержит фразы "решение о создании двух государств", - вместо этого в нём отмечается "стремление палестинского народа" к самоопределению. Как заявили изданию неназванные арабские чиновники, Саудовская Аравия вряд ли будет финансировать план Трампа по Газе "без четкого пути к решению конфликта по принципу создания двух государств". Чиновники также сообщили, что представители ряда арабских стран, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, приняли участие во встречах в кулуарах саммита Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

