Более 45 км барьерных ограждений отремонтировали после ДТП в Москве

2025-09-30T18:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_92b1d9fdb63212f949f8c49a4bc0c58c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 45 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84759347c0adae5122e79dbdb7f24a6d.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 45 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.