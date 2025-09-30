Рейтинг@Mail.ru
18:56 30.09.2025
Более 45 км барьерных ограждений отремонтировали после ДТП в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 45 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 45 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 45 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
