Виталий Хоценко заявил, что Донбасс всегда был и останется русским

ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил в своем Telegram-канале с Днем воссоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Три года назад в Москве состоялось подписание договоров о принятии территорий в состав России. Виталий Хоценко напомнил о значении этой исторической даты и поделился личными воспоминаниями о работе в ДНР. "Донбасс всегда был и останется русским! Никто и никогда не сможет сломить людей, которые готовы отдать жизнь за русский язык и право чтить Героев Великой Отечественной войны! Три года назад жители Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик во время референдума выразили желание жить в России. Голос народа услышал наш президент Владимир Владимирович Путин и поддержал", – написал Виталий Хоценко. Губернатор подчеркнул, что работа в Донецкой Народной Республике стала для него важной страницей жизни. "Горжусь тем, что в этот исторический период, когда Донбасс вернулся домой в Россию, трудился там на благо Отечества, выполняя задачи нашего Верховного Главнокомандующего. Поздравляю всех нас с воссоединением исторических регионов с большой Родиной. Враг обязательно будет разбит! Победа будет за нами!" – отметил глава региона. Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР с июня 2022 года. В марте 2023 года был назначен руководителем Омской области.
