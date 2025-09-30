https://ria.ru/20250930/dolgov-2045474312.html

Расходы бюджета Ярославской области увеличены

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Расходы бюджета Ярославской области увеличены в соответствии с проектами и планами развития региона, сообщил министр финансов области Алексей Долгов. По данным пресс-службы правительства региона, депутаты Ярославской областной думы поддержали изменения в закон Ярославской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". "Расходы областного бюджета увеличиваются в соответствии с проектами и планами развития региона. В связи с этим привлечение дополнительных средств позволит выполнить все социальные обязательства в полном объеме и обеспечить реализацию всех мероприятий, в том числе в рамках национальных проектов", - сообщил Долгов. По словам регионального министра, серьезное финансирование направляется на развитие дорожно-транспортной сети, обновление парка общественного транспорта, модернизацию и строительство социальных объектов, спортивной, культурной, коммунальной инфраструктуры. В муниципальных округах региона реализуются проекты благоустройства и развития территорий. "Главная задача – обеспечить поступательное развитие региона и повысить качество жизни населения", - подчеркнул Долгов. Как рассказал министр, доходы областного бюджета на 2025 год составят 142,4 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 4 миллиарда рублей. Дополнительные средства выделяются, в частности, для резервного фонда правительства региона на обеспечение мерами соцподдержки участников СВО и членов их семей, на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы.

