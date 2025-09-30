Рейтинг@Mail.ru
Расходы бюджета Ярославской области увеличены
Ярославская область
Ярославская область
 
17:54 30.09.2025
Расходы бюджета Ярославской области увеличены
30.09.2025
Расходы бюджета Ярославской области увеличены
Расходы бюджета Ярославской области увеличены в соответствии с проектами и планами развития региона, сообщил министр финансов области Алексей Долгов. РИА Новости, 30.09.2025
ярославская область
ярославская область
ярославская областная дума
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Расходы бюджета Ярославской области увеличены в соответствии с проектами и планами развития региона, сообщил министр финансов области Алексей Долгов. По данным пресс-службы правительства региона, депутаты Ярославской областной думы поддержали изменения в закон Ярославской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". "Расходы областного бюджета увеличиваются в соответствии с проектами и планами развития региона. В связи с этим привлечение дополнительных средств позволит выполнить все социальные обязательства в полном объеме и обеспечить реализацию всех мероприятий, в том числе в рамках национальных проектов", - сообщил Долгов. По словам регионального министра, серьезное финансирование направляется на развитие дорожно-транспортной сети, обновление парка общественного транспорта, модернизацию и строительство социальных объектов, спортивной, культурной, коммунальной инфраструктуры. В муниципальных округах региона реализуются проекты благоустройства и развития территорий. "Главная задача – обеспечить поступательное развитие региона и повысить качество жизни населения", - подчеркнул Долгов. Как рассказал министр, доходы областного бюджета на 2025 год составят 142,4 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 4 миллиарда рублей. Дополнительные средства выделяются, в частности, для резервного фонда правительства региона на обеспечение мерами соцподдержки участников СВО и членов их семей, на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы.
ярославская область
Новости
ярославская область, ярославская областная дума
Ярославская область, Ярославская область, Ярославская областная Дума
Расходы бюджета Ярославской области увеличены

Долгов: расходы бюджета Ярославской области увеличены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Волгу и Тутаев. На дальнем плане Казанско-Преображенская церковь 18 века, Ярославская область
Вид на Волгу и Тутаев. На дальнем плане Казанско-Преображенская церковь 18 века, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Волгу и Тутаев. На дальнем плане Казанско-Преображенская церковь 18 века, Ярославская область. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Расходы бюджета Ярославской области увеличены в соответствии с проектами и планами развития региона, сообщил министр финансов области Алексей Долгов.
По данным пресс-службы правительства региона, депутаты Ярославской областной думы поддержали изменения в закон Ярославской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
"Расходы областного бюджета увеличиваются в соответствии с проектами и планами развития региона. В связи с этим привлечение дополнительных средств позволит выполнить все социальные обязательства в полном объеме и обеспечить реализацию всех мероприятий, в том числе в рамках национальных проектов", - сообщил Долгов.
По словам регионального министра, серьезное финансирование направляется на развитие дорожно-транспортной сети, обновление парка общественного транспорта, модернизацию и строительство социальных объектов, спортивной, культурной, коммунальной инфраструктуры. В муниципальных округах региона реализуются проекты благоустройства и развития территорий.
"Главная задача – обеспечить поступательное развитие региона и повысить качество жизни населения", - подчеркнул Долгов.
Как рассказал министр, доходы областного бюджета на 2025 год составят 142,4 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 4 миллиарда рублей.
Дополнительные средства выделяются, в частности, для резервного фонда правительства региона на обеспечение мерами соцподдержки участников СВО и членов их семей, на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы.
Версия 2023.1 Beta
