В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18