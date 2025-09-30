Рейтинг@Mail.ru
Челябинский чиновник задолго до ареста знал о возбужденном деле - РИА Новости, 30.09.2025
03:49 30.09.2025
Челябинский чиновник задолго до ареста знал о возбужденном деле
Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский задолго до ареста знал, что его подозревают в превышении полномочий, сказано РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский задолго до ареста знал, что его подозревают в превышении полномочий, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "О возбужденном уголовном деле и наличии в отношении него подозрения в совершении преступления Менжинский знал давно, неоднократно допрашивался в качестве свидетеля", - сказано в документе. Адвокат Менжинского подчеркнул, что даже с этими знаниями он не предпринял никаких попыток скрыться, оказать давление на кого-либо, воспрепятствовать производству по делу. По его мнению, это могло бы стать доводом для смягчения меры пресечения, но Мосгорсуд оставил чиновника в СИЗО. Позднее Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста до декабря. На заседании следователь пообещал закончить расследование до Нового года. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк". По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании было организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот. РИА Новости ранее узнало из судебных материалов, что в деле имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с неким обвиняемым. Им, по данным адвоката Богашова, оказался бывший гендиректор АО "Специализированный застройщик "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций" Владимир Атаманченко, "смягчающий наказание по своему делу". Расследование его дела о злоупотреблении должностными полномочиями завершено, оно направлено в суд Челябинска для рассмотрения. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года Атаманченко получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов.
Заголовок открываемого материала