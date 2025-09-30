Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 30.09.2025
В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
украина
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области на севере Украины, более 26 тысяч абонентов остались без света, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго". "Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
в мире, черниговская область, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Украина
В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Черниговской области на Украине поврежден объект энергетической инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области на севере Украины, более 26 тысяч абонентов остались без света, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго".
"Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
