В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
2025-09-30T08:56:00+03:00
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области на севере Украины, более 26 тысяч абонентов остались без света, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго". "Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
