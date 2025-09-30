https://ria.ru/20250930/chernigovskaya-2045292273.html

В Черниговской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

вооруженные силы украины

россия

дмитрий песков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области на севере Украины, более 26 тысяч абонентов остались без света, сообщили во вторник в компании "Черниговоблэнерго". "Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

2025

Новости

ru-RU

