Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК

Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК - РИА Новости, 30.09.2025

Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК

30.09.2025

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие заявило, что бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов может скрыться и повлиять на свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Обвиняемый может в силу ранее занимаемого должностного статуса помешать установлению истины в уголовном деле, а также, осознавая тяжесть совершенного преступления, может скрыться от уголовного преследования и суда" - сказал следователь в ходе заседания.

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)