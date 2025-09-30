https://ria.ru/20250930/chemezov-2045460410.html
Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК
Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК - РИА Новости, 30.09.2025
Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК
30.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие заявило, что бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов может скрыться и повлиять на свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Обвиняемый может в силу ранее занимаемого должностного статуса помешать установлению истины в уголовном деле, а также, осознавая тяжесть совершенного преступления, может скрыться от уголовного преследования и суда" - сказал следователь в ходе заседания.
