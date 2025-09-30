https://ria.ru/20250930/chekhiya-2045437794.html
В России прекратили работу визовые центры Чехии
Чехия закрыла свои визовые центры в России, сообщается на сайте VFS Global. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Чехия закрыла свои визовые центры в России, сообщается на сайте VFS Global. "Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве", — говорится в публикации. Теперь заявления о выдаче чешских шенгенских виз следует подавать напрямую в консульский отдел посольства республики в Москве. После рассмотрения их направят заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global. Прага прекратила выдавать россиянам туристические визы в июне 2022 года. Это положение не распространяется на заявления о краткосрочных визах, если проситель — член семьи гражданина республики или ЕС, которого он сопровождает или за которым следует, а также на случаи, когда выдача визы "отвечает интересам Чехии".
