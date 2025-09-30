Рейтинг@Mail.ru
В России прекратили работу визовые центры Чехии - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 30.09.2025 (обновлено: 16:46 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/chekhiya-2045437794.html
В России прекратили работу визовые центры Чехии
В России прекратили работу визовые центры Чехии - РИА Новости, 30.09.2025
В России прекратили работу визовые центры Чехии
Чехия закрыла свои визовые центры в России, сообщается на сайте VFS Global. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:08:00+03:00
2025-09-30T16:46:00+03:00
россия
чехия
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Чехия закрыла свои визовые центры в России, сообщается на сайте VFS Global. &quot;Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве&quot;, — говорится в публикации. Теперь заявления о выдаче чешских шенгенских виз следует подавать напрямую в консульский отдел посольства республики в Москве. После рассмотрения их направят заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global. Прага прекратила выдавать россиянам туристические визы в июне 2022 года. Это положение не распространяется на заявления о краткосрочных визах, если проситель — член семьи гражданина республики или ЕС, которого он сопровождает или за которым следует, а также на случаи, когда выдача визы "отвечает интересам Чехии".
https://ria.ru/20250930/chehija-2045393147.html
россия
чехия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ab13a8e487777aec1c6edd5677e1a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чехия, в мире, москва
Россия, Чехия, В мире, Москва
В России прекратили работу визовые центры Чехии

Визовые центры Чехии в России прекращают работу с 30 сентября

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосольство Чехии в Москве
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Посольство Чехии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Чехия закрыла свои визовые центры в России, сообщается на сайте VFS Global.
«

"Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве", — говорится в публикации.

Теперь заявления о выдаче чешских шенгенских виз следует подавать напрямую в консульский отдел посольства республики в Москве. После рассмотрения их направят заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global.
Прага прекратила выдавать россиянам туристические визы в июне 2022 года. Это положение не распространяется на заявления о краткосрочных визах, если проситель — член семьи гражданина республики или ЕС, которого он сопровождает или за которым следует, а также на случаи, когда выдача визы "отвечает интересам Чехии".
В Праге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Чехия закроет въезд российским дипломатам
Вчера, 15:16
 
РоссияЧехияВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала