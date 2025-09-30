Рейтинг@Mail.ru
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
14:32 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/blagoveschensk-2045374026.html
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске - РИА Новости, 30.09.2025
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске
Студия военных художников имени Митрофана Грекова создаст несколько скульптур для столицы Приамурья, в том числе посвященных амурским купцам и уроженцу... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:32:00+03:00
2025-09-30T14:32:00+03:00
амурская область
благовещенск
амурская область
москва
василий орлов (губернатор)
студия имени грекова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a714611f4884bb26eed284095f96e2f4.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Студия военных художников имени Митрофана Грекова создаст несколько скульптур для столицы Приамурья, в том числе посвященных амурским купцам и уроженцу Благовещенска, летчику-испытателю Виктору Евсееву, сообщает правительство Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов во время командировки в Москву посетил студию имени Грекова и обсудил с руководством планы совместной работы. "Мы продолжаем работать с командой студии военных художников имени Митрофана Грекова. Это высокопрофессиональная команда, признанная лучшей в своем деле. Мы благодарны им за то, что художники и скульпторы находят время и помогают сохранить богатое историко-культурное наследие Амурской области. Мемориал Защитникам Отечества, который разработала и изготовила студия, жители и гости Благовещенска оценили по достоинству. Уверен, что и остальные наши совместные проекты понравятся людям и станут украшением города", - отметил Орлов. Главе региона представили варианты эскизов памятника летчику–испытателю Евсееву. Он в 1933 году поставил мировой рекорд по затяжному прыжку с высоты 7,2 тысячи метров, для чего использовал кислородную маску собственной конструкции. За это руководство страны присвоило ему одному из первых в истории парашютного спорта СССР звание мастера спорта. В работе у художников студии находится и проект памятника амурским купцам, которые сыграли огромную роль в развитии Благовещенска. Скульптуру планируют разместить в новом сквере напротив краеведческого музея. По задумке авторов там установят фигуру купца, а также верблюда, навьюченного тюками чая. В свою очередь, глава региона предложил специалистам студии разработать эскизы памятника Антону Павловичу Чехову и скульптуру, посвященную легендарному Дальневосточному военному командному училищу и его героическим выпускникам, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20250924/orlov-2043892328.html
https://ria.ru/20250922/priamure-2043480284.html
благовещенск
амурская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f24dc21bbc218791a169a56a1c1f0dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, амурская область, москва, василий орлов (губернатор), студия имени грекова
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Москва, Василий Орлов (губернатор), Студия имени Грекова
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске

Студия военных художников имени Грекова создаст скульптуры для столицы Приамурья

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Студия военных художников имени Митрофана Грекова создаст несколько скульптур для столицы Приамурья, в том числе посвященных амурским купцам и уроженцу Благовещенска, летчику-испытателю Виктору Евсееву, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор региона Василий Орлов во время командировки в Москву посетил студию имени Грекова и обсудил с руководством планы совместной работы.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве
24 сентября, 04:51
"Мы продолжаем работать с командой студии военных художников имени Митрофана Грекова. Это высокопрофессиональная команда, признанная лучшей в своем деле. Мы благодарны им за то, что художники и скульпторы находят время и помогают сохранить богатое историко-культурное наследие Амурской области. Мемориал Защитникам Отечества, который разработала и изготовила студия, жители и гости Благовещенска оценили по достоинству. Уверен, что и остальные наши совместные проекты понравятся людям и станут украшением города", - отметил Орлов.
Главе региона представили варианты эскизов памятника летчику–испытателю Евсееву. Он в 1933 году поставил мировой рекорд по затяжному прыжку с высоты 7,2 тысячи метров, для чего использовал кислородную маску собственной конструкции. За это руководство страны присвоило ему одному из первых в истории парашютного спорта СССР звание мастера спорта.
В работе у художников студии находится и проект памятника амурским купцам, которые сыграли огромную роль в развитии Благовещенска. Скульптуру планируют разместить в новом сквере напротив краеведческого музея. По задумке авторов там установят фигуру купца, а также верблюда, навьюченного тюками чая.
В свою очередь, глава региона предложил специалистам студии разработать эскизы памятника Антону Павловичу Чехову и скульптуру, посвященную легендарному Дальневосточному военному командному училищу и его героическим выпускникам, добавили в правительстве.
Трактор - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Три коттеджных микрорайона построят для аграриев в сёлах Приамурья
22 сентября, 11:57
 
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьМоскваВасилий Орлов (губернатор)Студия имени Грекова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала