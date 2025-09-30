https://ria.ru/20250930/blagoveschensk-2045374026.html
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Студия военных художников имени Митрофана Грекова создаст несколько скульптур для столицы Приамурья, в том числе посвященных амурским купцам и уроженцу Благовещенска, летчику-испытателю Виктору Евсееву, сообщает правительство Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов во время командировки в Москву посетил студию имени Грекова и обсудил с руководством планы совместной работы. "Мы продолжаем работать с командой студии военных художников имени Митрофана Грекова. Это высокопрофессиональная команда, признанная лучшей в своем деле. Мы благодарны им за то, что художники и скульпторы находят время и помогают сохранить богатое историко-культурное наследие Амурской области. Мемориал Защитникам Отечества, который разработала и изготовила студия, жители и гости Благовещенска оценили по достоинству. Уверен, что и остальные наши совместные проекты понравятся людям и станут украшением города", - отметил Орлов. Главе региона представили варианты эскизов памятника летчику–испытателю Евсееву. Он в 1933 году поставил мировой рекорд по затяжному прыжку с высоты 7,2 тысячи метров, для чего использовал кислородную маску собственной конструкции. За это руководство страны присвоило ему одному из первых в истории парашютного спорта СССР звание мастера спорта. В работе у художников студии находится и проект памятника амурским купцам, которые сыграли огромную роль в развитии Благовещенска. Скульптуру планируют разместить в новом сквере напротив краеведческого музея. По задумке авторов там установят фигуру купца, а также верблюда, навьюченного тюками чая. В свою очередь, глава региона предложил специалистам студии разработать эскизы памятника Антону Павловичу Чехову и скульптуру, посвященную легендарному Дальневосточному военному командному училищу и его героическим выпускникам, добавили в правительстве.
