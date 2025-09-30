https://ria.ru/20250930/biryukov-2045490357.html

Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2025

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим подземный переход на Комсомольской площади, его протяженность составляет почти 100 погонных метров. Ремонт планируем завершить до конца декабря", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. "В рамках проекта заменим облицовку стен и колонн, обновим гранитное мощение пола площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, укрепим с помощью специальных материалов плиты перекрытий. Кроме того, выполним устройство нового подвесного потолка площадью свыше 1,3 тысячи "квадратов" и отремонтируем инженерные коммуникации", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт подземных пешеходных переходов помогает повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.

москва

москва, петр бирюков