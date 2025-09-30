https://ria.ru/20250930/biryukov-2045490357.html
Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют
Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют - РИА Новости, 30.09.2025
Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:55:00+03:00
2025-09-30T18:55:00+03:00
2025-09-30T18:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим подземный переход на Комсомольской площади, его протяженность составляет почти 100 погонных метров. Ремонт планируем завершить до конца декабря", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. "В рамках проекта заменим облицовку стен и колонн, обновим гранитное мощение пола площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, укрепим с помощью специальных материалов плиты перекрытий. Кроме того, выполним устройство нового подвесного потолка площадью свыше 1,3 тысячи "квадратов" и отремонтируем инженерные коммуникации", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт подземных пешеходных переходов помогает повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.
https://realty.ria.ru/20250930/reagenty-2044628418.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади отремонтируют
В Москве отремонтируют Подземный пешеходный переход на Комсомольской площади
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту подземного пешеходного перехода на Комсомольской площади, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим подземный переход на Комсомольской площади, его протяженность составляет почти 100 погонных метров. Ремонт планируем завершить до конца декабря", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов.
"В рамках проекта заменим облицовку стен и колонн, обновим гранитное мощение пола площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, укрепим с помощью специальных материалов плиты перекрытий. Кроме того, выполним устройство нового подвесного потолка площадью свыше 1,3 тысячи "квадратов" и отремонтируем инженерные коммуникации", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт подземных пешеходных переходов помогает повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.