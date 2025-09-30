https://ria.ru/20250930/biblioteka-2045344400.html

Современную библиотеку открыли в липецком поселке в рамках нацпроекта

Центральная детская библиотека в поселке Добринка Липецкой области стала модельной в рамках нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.09.2025

ЛИПЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Центральная детская библиотека в поселке Добринка Липецкой области стала модельной в рамках нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, теперь это современное пространство, где можно не только брать книги, но и общаться с друзьями, гулять в виртуальной реальности и даже ставить спектакли. Артамонов отметил, что внутри сделали один большой зал и разные зоны. Есть "БиблиоКоворкинг", чтобы делать уроки или проекты с одноклассниками. Есть пространство "ИграйЧитайФантазируй" — тут можно играть в развивающие игры на интерактивном столе или читать электронную книгу "Лукоморье". А если нужна тишина — добро пожаловать в зону "ПутешествуйПознавай". В библиотеке появились компьютеры с выходом в интернет, VR-шлемы для погружения в виртуальные миры, интерактивный стол и свой медиацентр. Для детей с ограниченными возможностями здоровья поставили специальную электронную лупу для чтения. "Добринская детская библиотека теперь станет одним из главных мест притяжения для школьников поселка. В модельных библиотеках действительно интересно и приятно находиться", – сказал Артамонов. В министерстве культуры региона добавили, что недавно аналогичная библиотека открылась в селе Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа. До конца года третья модельная библиотека в рамках нацпроекта откроется в Липецке.

