В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 30.09.2025
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. "По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Николаевича Ботвиньева, который отвечал вместе с Сергеем Владимировичем Довгалюком за восстановительные работы по результатам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, который у нас произошел позавчера вечером, все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - написал он в Telegram-канале. Гладков также подчеркнул, что восемь оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево. До конца вторника работы будут завершены, уточнил он.
белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя.
"По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Николаевича Ботвиньева, который отвечал вместе с Сергеем Владимировичем Довгалюком за восстановительные работы по результатам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, который у нас произошел позавчера вечером, все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - написал он в Telegram-канале.
Гладков также подчеркнул, что восемь оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево. До конца вторника работы будут завершены, уточнил он.
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Белгороде
29 сентября, 07:00
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
