В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. "По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Николаевича Ботвиньева, который отвечал вместе с Сергеем Владимировичем Довгалюком за восстановительные работы по результатам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, который у нас произошел позавчера вечером, все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - написал он в Telegram-канале. Гладков также подчеркнул, что восемь оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево. До конца вторника работы будут завершены, уточнил он.
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
