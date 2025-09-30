https://ria.ru/20250930/belgorod-2045283259.html

В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ

В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025

В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Восстановительные работы завершены после обстрела ВСУ в Белгороде, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В воскресенье вечером губернатор рассказал об ударе ВСУ по инфраструктуре, были значительные перебои с подачей электроэнергии. Позже Гладков сообщил, что Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Ранения получили три мирных жителя. "По докладу министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Николаевича Ботвиньева, который отвечал вместе с Сергеем Владимировичем Довгалюком за восстановительные работы по результатам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, который у нас произошел позавчера вечером, все восстановительные работы завершены, сейчас еще завершается небольшая часть доналадочных работ", - написал он в Telegram-канале. Гладков также подчеркнул, что восемь оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево. До конца вторника работы будут завершены, уточнил он.

