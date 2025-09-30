https://ria.ru/20250930/bank-2045381841.html

ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов

ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов - РИА Новости, 30.09.2025

ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов

Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:50:00+03:00

2025-09-30T14:50:00+03:00

2025-09-30T14:50:00+03:00

общество

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе. "С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка. "Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ. Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег. Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.

https://ria.ru/20250927/tsb-2044742548.html

https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044290743.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф)