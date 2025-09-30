Рейтинг@Mail.ru
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов
14:50 30.09.2025
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов - РИА Новости, 30.09.2025
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов
Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от... РИА Новости, 30.09.2025
общество
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе. "С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка. "Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ. Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег. Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.
общество, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: банки дополнят свои приложения функциями для пострадавших от аферистов

ЦБ обязал банки дополнить приложения функциями для пострадавших от аферистов

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе.
"С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ.
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей
27 сентября, 06:43
ЦБ и Генпрокуратура обсуждают наказание для раздолжнителей
27 сентября, 06:43
Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка.
"Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ.
Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег.
Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
25 сентября, 14:33
Набиуллина назвала главные вызовы для банков и ЦБ
25 сентября, 14:33
 
Общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
