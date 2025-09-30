https://ria.ru/20250930/bank-2045349179.html

В Москве задержали мужчину, нанесшего ранение сотруднику банка

В Москве задержали мужчину, нанесшего ранение сотруднику банка

В Москве задержали мужчину, нанесшего ранение сотруднику банка

Задержан мужчина, нанесший в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, нанесший в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка", - написала она в Telegram-канале.

москва

2025

