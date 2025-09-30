https://ria.ru/20250930/avtomobil-2045478054.html
Кубанские медучреждения получили новые легковые автомобили по нацпроекту
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Медицинские учреждения Краснодарского края получили 73 новых легковых автомобиля в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", более 150 единиц санитарного транспорта уже закуплено при поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. "Для отрасли здравоохранения большое событие – 46 медучреждений нашего края получили 73 новых легковых автомобиля. Это не просто транспорт, а реальная поддержка для врачей и, самое главное, для жителей. Ежедневно на таких автомобилях медики доставляют лекарства, забирают анализы и перевозят пациентов в стационары", - написала в официальном Telegram-канале курирующая социальную сферу региона и.о. вице-губернатора Анна Минькова, ее слова приводит пресс-служба. По словам и.о. вице-губернатора, в год выполняется почти 2,7 миллиона выездов – таков масштаб работы, который стоит за событием. Кроме того, сообщается, что с 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение", который с 2025 года вошел в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", медучреждения края получили 992 автомобиля. "В этом (2025 - ред.) году продолжается обновление автопарка – при поддержке губернатора Кубани закуплено 150 единиц санитарного транспорта, половина из которых уже работает в районах края", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Минькова, комментируя событие в отрасли, добавила, что система здравоохранения Кубани – одна из лучших в стране, и это прежде всего заслуга медиков. "Желаю, чтобы вы и дальше поддерживали высокий уровень профессионализма, а мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку отрасли", - добавила Минькова, ее цитирует пресс-служба.
