https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html

В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии

В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 30.09.2025

В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии

Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:51:00+03:00

2025-09-30T12:51:00+03:00

2025-09-30T13:52:00+03:00

происшествия

россия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. "Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия журналисту иностранного и регионального интернет-изданий, подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысяч рублей. В правоохранительных органах ранее уточнили РИА Новости, что дело заведено против журналистки Светланы Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии*". Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее". Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию о том, что речь идет про Светлану Хустик. "В отношении корреспондента АНО "Агентство Социальной информации" Хустик Светланы… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 28 ноября 2025 года включительно, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - отмечают в пресс-службе судов. В пресс-службе регионального СК сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты "г" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии. * Признано СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20250929/feyki-2045163097.html

https://ria.ru/20250915/prigovor-2042008566.html

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)