Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 30.09.2025 (обновлено: 13:52 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 30.09.2025
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:51:00+03:00
2025-09-30T13:52:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. "Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия журналисту иностранного и регионального интернет-изданий, подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысяч рублей. В правоохранительных органах ранее уточнили РИА Новости, что дело заведено против журналистки Светланы Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии*". Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее". Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию о том, что речь идет про Светлану Хустик. "В отношении корреспондента АНО "Агентство Социальной информации" Хустик Светланы… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 28 ноября 2025 года включительно, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - отмечают в пресс-службе судов. В пресс-службе регионального СК сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты "г" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии. * Признано СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20250929/feyki-2045163097.html
https://ria.ru/20250915/prigovor-2042008566.html
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии

В Красноярске суд арестовал на 2 месяца журналистку за фейки о ВС России

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
"Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия журналисту иностранного и регионального интернет-изданий, подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Против журналистки Ксении Лученко* возбудили дело о фейках
дополняется ...
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысяч рублей.
В правоохранительных органах ранее уточнили РИА Новости, что дело заведено против журналистки Светланы Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии*". Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее".
Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию о том, что речь идет про Светлану Хустик.
"В отношении корреспондента АНО "Агентство Социальной информации" Хустик Светланы… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 28 ноября 2025 года включительно, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - отмечают в пресс-службе судов.
В пресс-службе регионального СК сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты "г" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии.
* Признано СМИ-иноагентом
Участницы группы Pussy Riot в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор за фейки об армии
15 сентября, 12:34
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала