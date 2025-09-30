https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html
В Красноярске журналистку арестовали за фейки об армии
2025-09-30T12:51:00+03:00
2025-09-30T12:51:00+03:00
2025-09-30T13:52:00+03:00
россия
красноярск
КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал на 2 месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
"Сегодня Центральным районным судом города Красноярска
по ходатайству следствия журналисту иностранного и регионального интернет-изданий, подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, являясь журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысяч рублей.
В правоохранительных органах ранее уточнили РИА Новости, что дело заведено против журналистки Светланы Хустик. В настоящее время она работает в признанном СМИ-иноагентом проекте "Сибирь. Реалии*". Ранее Хустик занимала должность заместителя редактора в газетах "Комсомольская правда - Красноярск" и "Аргументы и факты на Енисее".
Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию о том, что речь идет про Светлану Хустик.
"В отношении корреспондента АНО "Агентство Социальной информации" Хустик Светланы… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 28 ноября 2025 года включительно, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России
по Красноярскому краю", - отмечают в пресс-службе судов.
В пресс-службе регионального СК
сообщили журналистам, что дело переквалифицировано на пункты "г" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть фигурантка действовала из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Ей может грозить от 5 до 10 лет колонии.
* Признано СМИ-иноагентом