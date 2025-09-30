https://ria.ru/20250930/abkhaziya-2045340668.html

Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости

2025-09-30T12:48:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Бадра Зурабович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что страны будут и впредь всемерно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности. "Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам - мира и благополучия", - добавил Путин.

