Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости - РИА Новости, 30.09.2025
12:48 30.09.2025 (обновлено: 12:55 30.09.2025)
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости - РИА Новости, 30.09.2025
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости, отметив, что этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Бадра Зурабович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что страны будут и впредь всемерно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности. "Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам - мира и благополучия", - добавил Путин.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Россия и Абхазия должны поставить еще более амбициозные цели, заявил Новак
21 июля, 15:41
 
