Стоимость золота обновила исторический максимум

29.09.2025

Биржевая цена золота поднимается в понедельник на 1%, впервые в истории превышая отметку в 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости/Прайм. Биржевая цена золота поднимается в понедельник на 1%, впервые в истории превышая отметку в 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,15%, до 3852,8 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории превысил отметку в 3850 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,28%, до 47,253 доллара за унцию.

