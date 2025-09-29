Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 29.09.2025 (обновлено: 21:22 29.09.2025)
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
При обстреле Дзержинска пострадала женщина - РИА Новости, 29.09.2025
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. &quot;Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка&quot;, - написал мэр в Telegram-канале.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
При обстреле Дзержинска пострадала женщина

При обстреле ВСУ города Дзержинск в ДНР пострадала мирная жительница

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
Боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину в Дзержинске, рассказала беженка
