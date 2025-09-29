https://ria.ru/20250929/zhenschina-2045244840.html
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в городе Дзержинск в ДНР, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
